Brisanet: Da Zona Rural, Sem Número, para a Bolsa B3

Amanhã, quinta-feira, 29, a cearense Brisanet, maior empresa de telecom do Nordeste, com forte atuação nas capitais e cidades do sertão nordestino, fará o seu IPO (lançamento inicial de ações) no Novo Mercado da B3, a Bolsa de Valores do Brasil, em São Paulo.

Ela estreará com valor de mercado de R$ 6,25 bilhões, já se posicionando como uma das maiores do Ceará.

O preço inicial de sua ação foi fixado ontem à noite em R$ 13,92.

O que mais chama a atenção – nos longos e detalhados comunicados que a Brisanet tem divulgado nos últimos meses para os investidores nacionais e internacionais interessados na compra de seus papéis -- é o seu endereço, que, nesses documentos, está assim escrito:

Brisanet Participações S/A, Rodovia CE-138, Km 14, Zona Rural, S/N, Pereiro-CE, CEP 63460-000.

Ou seja: em um longínquo e desconhecido endereço do sertão nordestino, localiza-se uma empresa que atrai a atenção de investidores nacionais e estrangeiros.

Repita-se: o melhor do Ceará é o cearense. E o cearense que fundou e comanda a Brisanet é o autodidata Joé Roberto Nogueira.

UM ATLAS EÓLICO E SOLAR PARA O NORDESTE

Na sua última reunião, realizada na sede da CNI, em Brasília, a Associação Nordeste Forte, liderada pelo presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, e integrada pelos presidentes de todas as federações das indústrias da região nordeste, decidiu criar um Grupo de Trabalho com a exclusiva missão de elaborar um Atlas Eólico e Solar para a região nordestina.

O atlas levantará todas as potencialidades de geração de energias renováveis nos estados do Nordeste, visando, principalmente, os Hubs de Hidrogênio Verde que nela serão instalados.

Um desses hubs será implantado no Complexo Industrial do Pecém, no litoral Norte do Ceará. Duas empresas australianas já anunciaram que investirão nesses projetos o equivalente a US$ 10 bilhões.

SINDIENERGIA RETOMA REUNIÃO PRESENCIAL

Na próxima sexta-feira, 30, o Sindicato a Indústria de Energia (Sindienergia) e a Fiec promoverão a 13ª edição do Energia em Pauta, desta vez de forma híbrida – semipresencial e presencial.

No modo presencial estarão presentes na mesa-redonda André Pepitone, diretor-geral da Aneeel; Fernando Elias, presidente do Conselho da Abeeólica; deputado federal Danilo Forte, coordenador da Frente de Energias Renováveis da Câmara dos Deputados; Márcia Sandra, presidente da Enel Distribuição Ceará; Luís Carlos Queiroz, presidente do Sindienergia-CE e CEO da B&Q Energia, e Joaquim Rolim, coordenador de Energia da Fiec e diretor técnico da ABGD.

O evento ocorrerá no auditório Waldir Diogo, o principal do prédio da Casa da Indústria, o que revela a importância do evento.

Os avanços da regulação e a contribuição do setor elétrico para a retomada econômica serão o tema da reunião, que chega em boa hora, pois o país atravessa uma gravíssima crise energética, ao mesmo tempo em que a região Nordeste bate recorde de geração de energias renováveis e, ainda, exporta energia para o Sul e Sudeste, onde a crise tem seu epicentro.

GESTORES DE TECNOLOGIA NO OBSERVATÓRIO DA INDÚSTRIA

Executivos do setor de Tecnologia da Informação de empresas cearenses visitaram ontem o Observatório da Indústria, um gigantesco banco de dados que a Fiec instalou e opera em sua sede na Casa da Indústria e que hoje é uma fonte de apoio para tomada de decisões estratégicas de organizações industriais não apenas do Ceará, mas de outros estados do país.

Eles foram recebidos pelo diretor de Inovação e Tecnologia da Fiec, Sampaio Filho, e pelo diretor regional do Senai-Ceará, Paulo André Holanda.



Durante a visita, participaram de um workshop que teve formato de painel de especialistas.

JOVENS EMPRESÁRIOS VOLTAM AO PRESENCIAL

Está voltando ao normal a atividade da Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza (AJE), que retoma seus eventos presenciais: no próximo dia 30, sexta-feira, a entidade promoverá o “Interaje Masterchef”.

Trata-se de tradicional encontro da entidade, que voltará a reunir seus associados no modo presencial, mas seguindo os cuidados sanitários e trazendo como novidade uma experiência gastronômica com o chefe Albertino.

O evento será no Atelier L’École, a partir das 19 horas, e contará com uma aula demonstrativa de técnicas e a execução de pratos e sobremesas pelas equipes de cozinha e de pâtisserie do Atelier.

“Estamos animados com a volta dos nossos encontros e pensamos em algo diferente para os associados. Será mais um evento de sucesso da AJE”, ressalta Igor Pinheiro, coordenador geral da associação.

CEARENE SERVNAC ABRIRÁ FRANQUIAS

Uma das organizações cearenses do setor de facilities, no qual atua há 34 anos, o Grupo Servnac, fundado pelo empresário Vicente Araújo Júnior, celebrou parceria com a Goakira, especializada em consultoria corporativa, cm Selo de Qualidade ISSO 9001, que cuidará do seu projeto de franquia.

Araújo Júnior explica a ideia de franquear a marca de sua empresa:

“A Servnac tem presença de destaque no Nordeste e, recentemente, celebramos a chegada em novos mercados como os de São Paulo e Minas Gerais. Nossa parceria com a Goakira é mais uma etapa que previmos para este ano. Por meio da política de franquia, esperamos consolidar nossa estratégia de ampliação e conquista de novos players, levando a qualidade do serviço Servnac para todo o país”.

CENTRÃO: QUANTO CUSTARÁ A FIDELIDADE?

Ciro Nogueira, senador pelo Piauí e presidente do Progressistas (antigo PP), partido mais forte do Centrão, aceitou o convite do presidente Bolsonaro para ocupar o Ministério da Casa Civil, por onde passa tudo no Palácio do Planalto, desde a nomeação de um chefe de repartição até a liberação das famosas emendas parlamentares.

O Centrão, agora, tem sob suas mãos a faca e o queijo do governo, algo que nunca teve. Nos governos FHC, Lula, Dilma, Temer e até agora no governo Bolsonaro, o Centrão só teve votos para garantir, no Legislativo, a aprovação de projetos de interesse do Executivo.

Agora tem a caneta para nomear, demitir e liberar dinheiro.

Ciro Nogueira, que será substituído no Senado pelo seu suplente, que é a própria mãe (algo lamentavelmente característico da política brasileira), terá de garantir, como contrapartida, a aprovação das propostas de interesse do Palácio do Planalto e a rejeição de qualquer pedido de impeachment de Bolsonaro, para o que contará com a ajuda de outra estrela do Centrão, o presidente da Câmara dos Deputados, Artur Lira.

Agora, não há mais intermediários entre Bolsonaro e o Centrão, nem entre este e a máquina do governo.

Fica muito claro, pois, que é mesmo impossível governar sem o Centrão, razão pela qual aquele discurso de moralidade que levou Bolsonaro ao poder está sendo substituído pelo fisiologismo do Progressista e dos demais partidos que agora, oficialmente, sustentam o governo no Parlamento.

Se essa sustentação se prolongará até a eleição presidencial de 2022, só o tempo dirá. E quanto ela custará ao Tesouro Nacional, saberemos daqui a dois ou três meses.

Se os índices de popularidade de Bolsonaro voltarem a crescer, a fidelidade do Centrão ao governo será prorrogada; caso contrário, ela mudará de lado. É assim, tem sido assim e será assim, até que o eleitorado decida trocar por outros os políticos de hoje.

A propósito: a Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou ontem em queda de 1%, abaixo dos 125 mil pontos.

É reflexo, também e principalmente, da chegada do Centrão ao governo.

PREÇO DO PETRÓLEO SOBE MAIS

Ao mesmo empo em que operam positivamente as bolsas de valores da Europa, o preço internacional do petróleo sobe.

O do tipo Brent, negociado em Londres e importado pela Petrobras, bateu nesta manhã em US$ 74,62 por barril.

Causa: reduziu o estoque de óleo nos EUA.