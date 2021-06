Brasil tem hoje 62,5 milhões de inadimplentes, diz Serasa

Um momento de alta no valor de contas básicas, como luz e gás, pode ser especialmente preocupante para alguns brasileiros que já possuem dívidas com esse setor.

Segundo a Serasa, um braço da Serasa Experian que cuida de melhorar a saúde financeira das pessoas, as contas de “utilities” (serviços de utilidade pública) representam 22,3% do total de débitos do país, o que significa quase 37 milhões de dívidas.

No momento, o Brasil tem 62,56 milhões de inadimplentes e o ranking de tipos de dívidas é liderado pelo setor de Bancos/Cartão com “utilities” logo na sequência, representando 22,3%.

No entanto, nas regiões Norte e Sul, a situação é um pouco diferente das outras partes do Brasil, já que, no Norte, as dívidas de “utilities” aparecem em primeiro lugar e no Sul só na sexta posição.

“Em um momento de aumento no valor de contas básicas, organização financeira é a principal dica para evitar complicações. As contas essenciais, como água, energia e gás devem ser priorizadas ao orçamento mensal e, por isto, é importante ter claro o quanto do seu planejamento financeiro está comprometido com isso, para evitar o endividamento, que está bem alto no setor." diz Nathalia Dirani, gerente de marketing da Serasa.

Segundo a pesquisa “O Bolso dos Brasileiros”, da Serasa, entre os brasileiros que chegaram a atrasar o pagamento de alguma conta durante a pandemia, as contas básicas, como água, luz e gás são as principais prioridades caso tivessem que optar por apenas um pagamento em dia.

No entanto, de acordo com a mesma pesquisa, no ranking dos pagamentos feitos em dia essas contas aparecem atrás de serviços de assinatura, telecom, cartão de crédito e plano de saúde.

“Existem ótimas oportunidades para que os brasileiros negociem essas dívidas com descontos e consigam pagá-las de uma forma que cabe no seu bolso. No Serasa Limpa Nome, por exemplo, os acordos são fechados em menos de 3 minutos e nós já possibilitamos mais de 10 milhões de negócios desde janeiro” completa Nathalia Dirani.