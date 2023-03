Bradesco BBI recomenda compra de ações de M. Dias Branco

Em relatório aos seus grandes clientes, o Bradesco BBI está advertindo que o fenômeno climático El Niño deverá iniciar sua atividade no início do segundo semestre deste ano.

Causado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico, o El Niño costuma provocar, no Brasil, chuvas fortes no Sul e intensa estiagem no Nordeste.

Mais chuvas no Sul brasileiro, aposta o relatório do Bradesco BBI, significará, por exemplo, aumento da produção de trigo no Brasil e na Argentina, o que beneficiará – diz o documento – a cearense M. Dias Branco, grande importadora do produto e líder do mercado de massas e biscoitos do país. Assim, a empresa cearense adquirirá a matéria-prima a preço mais baixo.

Pelas razões acima expostas, o Bradesco BBI está recomendando a compra das ações de M. Dias Branco, com preço-alvo de R$ 50.