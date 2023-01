Bolsa cai, dólar dispara com primeiras medidas e falas do governo

No primeiro pregão deste 2023, a Bolsa de Valores brasileira B3 fechou em forte queda ontem, aos 106.376 pontos. E o dólar teve, também, uma alta forte de 1,51%, fechando cotado a R$ 5,35.

Como as bolsas da Europa e dos EUA não funcionaram por causa do feriado de ano novo, foram os fatos da política interna que influíram na queda das principais ações que compõem índice Ibovespa, as da Petrobras e as do Banco do Brasil entre elas.

A movimentação financeira da B3 no dia de ontem foi baixíssimo: apenas R$ 15,4 bilhões.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao tomar posse do cargo ontem, disse que o governo do presidente Lula tem compromisso com a austeridade fiscal e que, até o fim deste primeiro semestre, encaminhará ao Congresso Nacional a proposta de uma nova política fiscal. Foi uma fala para massagear o ego dos investidores do mercado financeiro.

Mas, imediatamente depois de fazer esse discurso, Haddad foi surpreendido pela decisão do presidente Lula de prorrogar por mais 30 dias a isenção dos tributos federais – Pis/Cofins e Cide – incidentes sobre a venda da gasolina, etanol, gás de cozinha, querosene de aviação e Gás Natural Veicular (GNV).

Essa prorrogação foi magnânima com o óleo diesel, cuja venda não terá, por um ano, a incidência daqueles dois tributos.



Os produtores de biocombustíveis protestaram, alegando que essa prorrogação compromete a política ambiental, pois privilegia os combustíveis fósseis, isto é, oriundos do petróleo.

O mercado financeiro entendeu essa prorrogação como uma derrota do ministro Haddad, que havia prometido todo o esforço para equilibrar as contas, e esse equilíbrio passa, exatamente, por uma blitz de aumento da receita do governo, cujo orçamento deste ano tem um déficit primário de R$ 220 bilhões, sem incluir as despesas com os juros da dívida. Para equilibrar as contas, o governo não pode abrir mão de receitas.

Mas, apesar da prorrogação da desoneração da gasolina e do óleo diesel, postos de serviço de todo o país aumentaram, nos últimos dias, os preços dos combustíveis. Aqui em Fortaleza, bem antes do réveillon, os donos de postos decidiram, ou por telefone ou durante um jantar, que o preço da gasolina comum seria elevado, e o foi, de R$ 4,87 para até R$ 5,79. Isto pode ser denominada por duas palavras: absurda sem-vergonhice.

Prestem atenção: os postos de combustíveis estão comprando gasolina, óleo diesel e gás natural diretamente das refinarias, pagando o preço antigo e vendendo por um preço novo que não foi autorizado. Esse novo preço entrará no cálculo da inflação deste janeiro, podem aguardar. O lucro dos donos de postos de combustíveis disparou.

O futuro presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, disse ontem que não há razão para aumento dos preços dos combustíveis, ou seja, a estatal não mexerá neles pelos próximos dois meses, no mínimo.



E para injetar mais pessimismo no mercado, saiu no Diário Oficial de ontem o decreto do presidente Lula, determinando que sejam suspensos todos estudos e providências que tinham por objetivo a privatização da Petrobras e, ainda, dos Correios, Empresa Brasileira de Comunicação, Dataprev, Nuclebrás Equipamentos Pesados e Serpro, além de armazéns e imóveis da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento.

Mas isso não é tudo: quando todos esperavam o anúncio de uma nova política fiscal, o presidente Lula também determinou medidas legais para propor ao Parlamento a revisão da Reforma Trabalhista, que deverá incluir a volta do imposto sindical. Isto teve péssima repercussão no mercado, pois sinaliza que o novo governo intervirá na economia, ampliando a participação do estado.

As políticas econômicas chamadas de liberais parecem ter seus dias contados, razão pela qual economistas e operadores do mercado já olham com desconfiança para o Palácio do Planalto.

Como todas essas propostas terão de ser submetidas à análise do futuro Congresso Nacional, cujos novos senadores e deputados tomarão posse no dia primeiro de fevereiro, espera-se uma reação contrária do Parlamento a essas propostas.

No meio da tarde de ontem, o ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, postou uma mensagem no Twitter na qual disse o seguinte:

“O novo governo está acenando agora com um caminho diferente: o do aumento dos gastos públicos para tentar fazer o Brasil crescer. Foi o que fez o governo Dilma, e lembramos o que aconteceu”.