Amazon confirma abertura do seu CD em Itaitinga

Atenção! A Amazon, gigante mundial do e-commerce, anunciou hoje que seu Centro de Distribuição, já construído e em processo de instalação em moderno galpão industrial localizado na margem Sul do Anel Viário de Fortaleza, na geografia do município de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza, será aberto “nos próximos meses”.

Uma fonte empresarial, que acompanha a construção desse CD desde o ano passado, confirmou na tarde desta quinta-feira, 26, que técnicos da Amazon trabalham dentro do galpão na instalação da tecnologia que será utilizada na sua operação.

Hoje, em comunicado distribuído em São Paulo, a Amazon revelou que o seu CD cearense permitirá o aumento da capilaridade logística da empresa no Brasil, melhorando a experiência dos clientes, por meio da maior quantidade e proximidade dos produtos na região e reduzindo o tempo de entrega em nível nacional.

“Estamos sempre focados em oferecer uma experiência cada vez melhor para os nossos clientes e o anúncio desta expansão reflete o nosso comprometimento com o nosso consumidor, que é o centro de nossos negócios. É um grande orgulho poder anunciar esta expansão, contribuir com o país e gerar centenas de oportunidades de emprego diretas e indiretas na região”, diz Ricardo Pagani, diretor de Operações da Amazon no Brasil.

Ele acrescenta:

“Com a chegada do Centro de Distribuição do Ceará, poderemos atender com mais velocidade e eficiência os clientes da região Nordeste do país e cumprir o objetivo de manter o cliente sempre em primeiro lugar.”

No dia 6 de julho do ano passado, esta coluna revelou, com exclusividade, que a Amazon instalaria um CD naquele endereço do Anel Viário.

Ao longo dos últimos 12 meses, a empresa aguardou a construção do galpão, que ficou pronto e está sendo agora preparado para operar nos padrões da Amazon.