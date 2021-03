Águas do São Francisco podem chegar hoje ao Castanhão

Faltam 11 quilômetros para a chegada das águas do Rio São Francisco ao açude Castanhão, seu destino no Ceará.

Às 15h30 deste sábado, o caudal do Rio Jaguaribe, no qual elas entraram na madrugada de ontem, estava no Km 283, segundo revelava o aplicativo que o Ministério do Desenvovimento Regional desenvolveu para acompanhar a viagem das águas.

É por meio desse aplicativa que a equipe da Secretaria de Recursos Hídricos do Ceará também acompanha essa viagem.

O trecho do Jaguaribe pelo qual deslizam desde ontem as águas do São Francisco tem solo cristalino.



Como esse trecho já está bem úmido pelas últimas chuvas e, principalmente, pela enchente que eles provocaram, as águas do São Francisco correm com surpreendente velocidade, antecipando prazos e ultrapassando previsões do próprio titular da SRH, engenheiro Francisco Teixeira, que apostava, até hoje de manhã, na chegada do caudal amanhã, domingo.

Diante dessas circunstâncias, esse aguardado evento poderá acontecer antes da meia noite de hoje, 6 de março de 2021, que, assim, poderá tornar-se um dia histórico para a crônica dos recursos hídricos do Nordeste e para a da engenharia nacional.

É possível que hoje se torne realidade o sonho de Dom Pedro, na cabeça de quem nasceu a primeira ideia de transportar águas do Rio São Francisco para o Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco.