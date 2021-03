Agrícola Famosa une-se à Citri&Co e formam uma das maiores do mundo

A cearense Agrícola Famosa, maior produtora e exportadora mundial de melão e melancia, e a Citri&Co, maior produtora e distribuidora europeia de frutas cítricas e de caroço, anunciaram hoje que se tornaram sócias, mas sem revelar quais os porcentuais dessa sociedade e qual das partes se tornará majoritária.

Essa sociedade vinha sendo desenhada há vários meses e era acompanhada com interesse pelo universo empresarial da fruticultura brasileira.

Em comunicado ao mercado, mas antecipado a esta coluna, as duas empresas afirmaram que, com essa aliança, se tornarão “uma referência global no mercado de frutas frescas”. Não há qualquer dúvida quanto a isto.

Todo o acordo entre a Citri&Co e a Agrícola Famosa foi costurado pelos financistas da gestora de fundos espanhola Miura Private Equity.

Eis, na íntegra, o comunicado distribuído, conjuntamente, pela Agrícola Famosa e pela Citri&Co:

“A Citri&Co, maior companhia verticalmente integrada, especializada em frutas cítricas e de caroço da Europa, e a Agrícola Famosa, líder mundial na produção e exportação de melões e melancias, se associam para tornarem-se uma referência global no mercado de frutas frescas.

“Essa aliança permitirá a ambas as empresas reforçarem suas posições estratégicas, aprimorarem suas propostas de valor e fornecer frutas frescas de alta qualidade para seus clientes atuais e futuros em categorias estratégicas de produtos, sempre aderindo aos mais altos padrões de sustentabilidade e promovendo o desenvolvimento das comunidades locais onde atuam.

“Frutas cítricas, melões e melancias, juntos, representam mais de 30% do consumo total de frutas do mercado europeu. Frutas cítricas são, indiscutivelmente, a escolha número 1 durante o inverno europeu, enquanto melões e melancias são a principal categoria no verão. Espanha e Brasil são os líderes na produção dessas frutas durante as janelas de safra e entressafra, apresentando uma vantagem natural para atender os mercados europeus.

“Juntas, a Citri&Co e a Agrícola Famosa criarão uma plataforma global, líder do fornecimento de frutas cítricas, frutas de caroço, melões e melancias para a Europa, através da combinação da sua sólida abrangência de mercado, capacidades operacionais e relacionamentos de longa data com os principais varejistas. Os dois grupos manterão suas operações e marcas existentes sob a liderança das atuais equipes de gestão, enquanto exploram sinergias e formas de colaboração que trarão benefícios aos seus clientes, funcionários e comunidades em que operam.”

No mesmo comunicado, há uma declaração de Carlos Blanc, CEO da Citri&Co, e outra de Carlo Porro, CEO e fundador da Agrícola Famosa. A declaração de Blanc é a seguinte:

“Quero dar as boas-vindas à Agrícola Famosa ao se unir à família Citri&Co. A Agrícola Famosa se encaixa muito bem na nossa estratégia, sendo uma empresa verticalmente integrada e especializada, fornecendo frutas frescas de alta qualidade aos nossos clientes nas categorias mais relevantes. Além disso, ambas as empresas têm uma forte tradição familiar e compartilham os mesmos valores de negócios, visão e compromisso com o desenvolvimento de suas respectivas comunidades”.

A declaração de Carlo Porro é a seguinte:

“Estamos muito animados em ingressar na Citri&Co. Essa pareria representa um marco fundamental na história da Agrícola Famosa e reforça a posição estratégica da empresa. Estamos ansiosos para trabalhar juntos, promover sinergias e acelerar nossos planos de crescimento”.

O último parágrafo do comunicado traz outra informação:

“A transação será concluída em março e conta com o total apoio das equipes de gestão e das famílias fundadoras da Citri&Co e da Agrícola Famosa, e do Miura Private Equity, uma gestora de fundos espanhola que promoveu este projeto”.

QUEM SÃO

Fundada em 1995, a Agrícola Famosa tem sede no Ceará e campos de produção no Rio Grane do Norte, Piauí e Pernambuco, sendo dona de 30 mil hectares de terras próprias, dos quais 10 mil estão em plena produção. A empresa, cujos sócios principais são Carlos Porro e Luís Roberto Barcelos, produz hoje 200 mil toneladas de melões e melancias, exportando para vários mercados, incluindo Estados Unidos, Canadá, Europa, Rússia, Oriente Médio e China.

Por sua vez, a Citri&Co, fundada em 2017, com a integração das empresas Martinavarro e Rio Tinto, e, sem seguida, Perales&Ferrer, Frutas Esther e Sunpack. Hoje, a Citri&Co fornece mais de 500 miltoneladas de frutas frescas e tem 12 "packing houses" (espaços de embalagem).