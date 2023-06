A Faec informa: aguardem a Pecnordeste de 2024

Até onde vai a Pecnordeste, cuja XXVI edição – com recorde de público e de expositores – será encerrada neste sábado, às 18 horas, no Centro de Eventos do Ceará?

Amílcar Silveira, presidente da entidade promotora da maior feira e exposição da agropecuária da região nordestina – a Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec) – tem a resposta na ponta da língua:

“Ela terá, em 2024, o dobro do tamanho que teve neste ano, porque ganhará a presença forte dos municípios cearenses, cujas prefeituras já se movimentam para a reserva espaços para os seus estandes”.

Isto quer dizer que, além de todos os três pisos do Pavilhão Oeste (virado para a Avenida Washington Soares), ocupados pela Pecnordeste 2023, também os dois pisos e meio do Pavilhão Leste (virado para o nascente) serão preenchidos pela Pecnordeste 2024.

Silveira fala com conhecimento de causa. A Faec enfrentou muita dificuldade neste 2023 por causa da alta demanda de empresas e instituições públicas e privadas que disputaram o privilégio de participar da Pecnordeste.

“Foi impossível atender a toda demanda, que extrapolou nossas melhores expectativas”, lamentou ele.

Sabendo, de antemão, que essa demanda seria, como foi, além da conta, a Faec teve de contratar, ainda no ano passado, uma empresa especializada na venda de estandes para feiras e exposições do agronegócio. A decisão revelou-se acertada, porque, a um só tempo, livrou a direção da entidade de naturais constrangimentos e acelerou a comercialização do evento.

Presidentes de federações da Agricultura de outros estados, que vieram para conhecer a Pecnordeste, impressionaram-se com o que viram. E mais ainda com o protagonismo que tem hoje o agro cearense no universo empresarial e político do estado.



O presidente do Sebrae nacional, Décio Lima, que ontem se reuniu com os superintendentes estaduais da instituição num dos auditórios do Centro de Eventos, não escondeu sua surpresa:

“O que me entusiasma aqui é a grandiosidade da exposição, a qualidade da programação técnica e a presença de um público 100% da agropecuária, e isto é muito bom”, comentou ele, ladeado pelo seu superintendente no Ceará, Joaquim Cartaxo, e pelo seu diretor técnico, Alci Porto.

O Sebrae é parceiro da Faec na promoção da Pecnordeste, e essa parceria continuará – como anteciparam Cartaxo e Porto.

Ontem, continuaram na Pecnordeste as rodadas de negócios do setor da carcinicultura.

Organizados pela Associação dos Criadores de Camarão do Ceará (ACCC), pequenos carcinicultores – que trocaram a agricultura pela nova atividade – fecharam vendas para restaurantes de Fortaleza e de várias outras cidades do interior do Estado. A direção da ACCC celebra esses eventos de venda como vitória, pois é uma prova da qualidade do seu camarão, criado com todo o cuidado fitossanitário.

Na área de exposição da Pecnordeste, o empresário Cândido Quinderé e sua mulher Valéria exibem um sorriso de orelha a orelha causado pelo sucesso dos seus queijos com a marca Nossa Santa, que na próxima semana entrarão nas gôndolas dos supermercados.

Já aposentados, mas com muita disposição para o trabalho, os Quinderé instalaram, em sua fazenda de Quixeramobim – onde têm 280 vacas leiteiras de alta linhagem – uma unidade industrial de lacticínios que produz queijos parmesão e maturado.

No estande do Sindlacticínios, estão em exposição queijo coalho com várias marcas, entre elas Cambi, Tijuca e Da Frota.

Alguns metros adiante, o grande estande da Samaria Rações atrai a atenção de criadores de cães e gatos, cavalos, bovinos e suínos. Mais à frente, o da Fiec exibe o portóflio dos produtos e serviços que o Sesei, o Senai, o IEL, o Observatório da Indústria e o Centro Internacional de Negócios (CIN) oferecem às empresas e aos empresários cearenses.

O estande do Governo do Estado, por sua vez, põe à mostra o que todo o seu conjunto de secretarias oferece à população nas áreas de saúde, educação e segurança pública.

“A Pecnordeste é, na verdade, uma grande quermesse do Ceará, que junta os que produzem e trabalham na zona rural com os que vivem nas cidades e consomem sua produção de alimentos. Ela é a síntese da cearensidade”, como bem resumiu o floricultor Gilson Gondim, presidente da Câmara Setorial da Floricultura e produtor e exportador de plantas ornamentais.