Treinador do Ferroviário diz que Ciel recusou interesse do Grêmio: 'melhor decisão tomada'

Procurado pelo Grêmio, o atacante Ciel, de 41 anos e 12 gols na temporada, recusou a investida do time Gaúcho e decidiu ficar no Ferroviário, para a Série D. A informação foi confirmada pelo treinador Coral Paulinho Kobayashi, em participação ao programa Jogada 1º tempo.

Durante entrevista ressaltou que houve interesse, que ficaria difícil impedir que um atleta não fosse para o Grêmio, mas que partiu do Ciel a decisão de não ir, mesmo sem proposta concreta.

Assista entrevista:

"Teve interesse do Grêmio sim. Fica chato não convencer atleta de ir pro Grêmio, não tem como. Evitamos bastante esse tipo de conversa, mas o Ciel é um profissional até mesmo nas decisões dele, ele sabe que aqui ajudaria muito mais, ele sabe que aqui ele tá perto da família, ele tá num clube onde todo mundo gosta muito dele, não que o Grêmio não gostasse dele, mas acho que decisão dele foi a melhor decisão tomada", disse Kobayashi.

O interesse partiu após o confronto entre as duas equipes pela segunda fase da Copa do Brasil, na oportunidade o Grêmio venceu por 3 a 0, mesmo com o placar desfavorável, o atacante chamou atenção dos dirigentes gremistas pela atuação na partida.

O presidente do Ferroviário Aderson Maia, em outra oportunidade também havia revelado o interesse dos tricolores pelo Ciel, uma conversa entre os presidentes, mas que a proposta não foi concretizada.