Quem surpreendeu e decepcionou no elenco do seu time? Vote

Fim de temporada, boa oportunidade para uma análise do que aconteceu em 2023. A direção dos clubes reavalia o ano e o processo agora é de reformulação.

Enquanto isso podemos fazer análise de 2022, em conversa com alguns jornalistas do Sistema Verdes Mares, fizemos as nossas escolhas.

Denise Santiago

Fortaleza

- Melhor Jogador: Capixaba

- Revelação:Hércules

- Melhor contratação: Britez

- Decepcionou: L. Crispim

- Pior contratação:kayzer



Ceará

- Revelação:Marcos Victor

- Melhor contratação:Nino Paraíba

- Decepcionou: peixoto

- Pior contratação: Dentinho



Crisneive Silveira

Fortaleza

- Melhor jogador: Capixaba

- Revelação: Hércules

- Melhor contratação: Capixaba

- Decepcionou: Kayzer

- Pior contratação: Kayzer

Ceará

- Melhor jogador: João Ricardo

- Revelação: Marcos Victor

- Melhor contratação: Nino Paraíba

- Decepcionou:Vina

- Pior contratação: Dentinho



Antero Neto

Fortaleza

- Melhor Jogador: Pikachu

- Revelação: Hércules

- Melhor contratação: Moisés

- Decepcionou: Crispim

- Pior contratação: Kayzer

Ceará

Melhor Jogador: João Ricardo

- Revelação: Marcos Victor

- Melhor contratação: Nino Paraíba

- Decepcionou: Mateus Peixoto

- Pior contratação: Dentinho



Marcos Montenegro:

Ceará

- Melhor jogador: João Ricardo

- Revelação: Marcos Vitor

- Melhor contratação: Nino Paraíba

- Decepcionou: Vina

- Pior contratação: Dentinho



Fortaleza

- Melhor jogador: Fernando Miguel

- Revelação: Brítez

- Melhor contratação: Thiago Galhardo

- Decepcionou: Lucas Lima

- Pior contratação: Fabrício Baiano

André Almeida

Ceará

- Revelação: Marcos Vitor

- Melhor contratação: Nino Paraíba

- Decepcionou: Vina

- Pior contratação: Dentinho

- Melhor jogador: João Ricardo

Fortaleza

- Revelação: Hércules

- Melhor contratação: Brítez

- Decepcionou: Lucas Lima

- Pior contratação: Kayzer

- Melhor jogador: Yago Pikachu

João Bandeira Neto

Ceará:

- Melhor Jogador: João Ricardo

- Revelação - Geovanne

- Melhor contratação - Nino Paraíba

- Decepcionou - Vina

- Pior contratação - Dentinho

Fortaleza

- Melhor Jogador: Thiago Galhardo

- Revelação : Hercules

- Melhor contratação : Sasha

- Decepcionou: Kaiser

- Pior contratação: Kaiser

Marta Negreiros

Ceará:

- Revelação: Marcos Victor

- Melhor contratação: Nino

- Decepcionou: Craque Vina

- Pior contratação: Matheus Peixoto

- Melhor jogador: Nino Paraíba

Fortaleza:

- Revelação: Hércules

- Melhor contratação: Brítez

- Decepcionou: Lucas Crispim

- Pior contratação: Fabrício Baiano

- Melhor jogador: Capixaba

