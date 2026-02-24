Quando o futebol ultrapassa a fronteira entre o sonho e a realidade

Uma população de quase 37 mil habitantes, hoje está em festa! O poder que o futebol pode promover nas pessoas, o prazer do entretenimento, a partir das 21h30, a praça principal da cidade de Bonito, no agreste de Pernambuco, vai receber um telão para acompanhar a partida entre Fortaleza e Maguary, pela segunda fase da Copa do Brasil. Algo inédito para a população e inédito também para o time, que pela primeira vez sai do seu estado para disputar uma partida de futebol.

Muitos criticam a Copa do Brasil, seja pelo formato da disputa ou pela quantidade de times, mas precisamos admitir que essa é a competição mais democrática do futebol brasileiro, um torneio onde as divisões se encontram, onde as zebras aparecem, onde os cofres dos clubes ficam "cheios", as cifras são bem-vindas, principalmente para equipes menores de aporte financeiro, como o Maguary.

Equipe do interior de Pernambuco, tem 54 anos, mas só teve a oportunidade de participar da elite do futebol pernambucano em 2023 e agora chegam pela primeira vez em uma competição nacional após eliminarem o Laguna, o que valeu não só uma classificação inédita como também R$ 1,23 milhão, se para alguns o valor pode ser considerado como uma pequena ajuda, para equipe pernambucana foi uma quantia bem satisfatória para um início de planejamento.

Legenda: Maguary desembarcou nesta terça-feira na capital cearense. Foto: Reprodução/Instagram

Viagem de avião

Se eu perguntar ao Lucas Sasha, um dos atletas experientes do Fortaleza, o que significa viajar de avião, automaticamente ele vai dizer que representa saudade, estar longe da família, já que na maioria das vezes a ponte área parece ser mais lar do que a própria casa.

Agora se o mesmo questionamento for para Italo de 23 anos, volante e capitão da equipe do Maguary, o que significou andar de avião, a percepção foi outra.

Ter essa oportunidade pela primeira vez, vai ficar marcado. Entrar em um estádio de Copa do Mundo, a nossa arena Castelão, também será um marco na vida desses jogadores.

Copa do Brasil

Fortaleza chega na segunda fase e já garantiu R$ 1,38 milhão por apenas participar da competição, o Maguary eliminou o Laguna do Rio Grande do Norte na primeira fase.