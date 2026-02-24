Quando o futebol ultrapassa a fronteira entre o sonho e a realidade
Leia a coluna de Denise Santiago desta terça-feira (24)
Uma população de quase 37 mil habitantes, hoje está em festa! O poder que o futebol pode promover nas pessoas, o prazer do entretenimento, a partir das 21h30, a praça principal da cidade de Bonito, no agreste de Pernambuco, vai receber um telão para acompanhar a partida entre Fortaleza e Maguary, pela segunda fase da Copa do Brasil. Algo inédito para a população e inédito também para o time, que pela primeira vez sai do seu estado para disputar uma partida de futebol.
Muitos criticam a Copa do Brasil, seja pelo formato da disputa ou pela quantidade de times, mas precisamos admitir que essa é a competição mais democrática do futebol brasileiro, um torneio onde as divisões se encontram, onde as zebras aparecem, onde os cofres dos clubes ficam "cheios", as cifras são bem-vindas, principalmente para equipes menores de aporte financeiro, como o Maguary.
Equipe do interior de Pernambuco, tem 54 anos, mas só teve a oportunidade de participar da elite do futebol pernambucano em 2023 e agora chegam pela primeira vez em uma competição nacional após eliminarem o Laguna, o que valeu não só uma classificação inédita como também R$ 1,23 milhão, se para alguns o valor pode ser considerado como uma pequena ajuda, para equipe pernambucana foi uma quantia bem satisfatória para um início de planejamento.
Viagem de avião
Se eu perguntar ao Lucas Sasha, um dos atletas experientes do Fortaleza, o que significa viajar de avião, automaticamente ele vai dizer que representa saudade, estar longe da família, já que na maioria das vezes a ponte área parece ser mais lar do que a própria casa.
Agora se o mesmo questionamento for para Italo de 23 anos, volante e capitão da equipe do Maguary, o que significou andar de avião, a percepção foi outra.
Ter essa oportunidade pela primeira vez, vai ficar marcado. Entrar em um estádio de Copa do Mundo, a nossa arena Castelão, também será um marco na vida desses jogadores.
Copa do Brasil
Fortaleza chega na segunda fase e já garantiu R$ 1,38 milhão por apenas participar da competição, o Maguary eliminou o Laguna do Rio Grande do Norte na primeira fase.