Podcast Elas no Esporte: Natália Lara narra o Fifa 23 e comemora o convite; ouça

A voz a Natália Lara nos jogos da Série A já é bem conhecida pelo público, o timbre forte chama atenção, além de abrir espaços para mulheres que pretendem seguir na narração. Natália junto com Renata Silveira já estão trilhando caminhos dominados por homens.

Além de ter conquistado esse espaço, Natália será precursora no Fifa 23, como a primeira mulher da América Latina a ter a voz no Game. A narradora será "plantonista de estúdio", a participação será informando os resultados dos outros jogos simultâneos durante as partidas.

"Falando sobre o cenário de games, foi muito na hora certa. Nesse mundo ainda temos poucas participações de mulheres, infelizmente o público consumidor tem ainda uma resistência quando vem uma mulher nos jogos", ressaltou Natália.

PRECONCEITO

Natália que desde criança foi apaixonada por games sentiu na pele o preconceito quando jogava. A narradora agora inserida na plataforma tenta mostrar como a presença feminina pode ser um diferencial nas exibições das partidas.

" Eu já senti na pele como é ser mulher dentro dos jogos, a gente é xingada,perseguida,assediada... Eu muitas vezes, sofri dentro de um jogo on line quando perceberam que eu era mulher, fui perseguida e tive que parar de jogar, porque não tinha como continuar, eu escondia o nome. Estar no FIFA, será mais uma barreira que a gente quebra", concluiu.

A narradora chega para este mundo dos Games no processo de inovação, em buscar de quebrar barreiras e ser incentivo para mais mulheres entrarem neste cenário.

"Quero muito ver mulheres ocupando esses espaços dominados por homens. Eu e Renata ainda sofremos muito. Recebemos comentários de quando nós vamos narrar, de pessoas dizendo que não vão ouvir, vão colocar no mudo, só pelo fato de ver mulher narrando, poxa a pessoa não me conhece. Mas reclama por ser uma mulher na narração", disse.

Sonhos alcançados

A narradora sempre apaixonada por esportes realizou o sonho ao narrar uma Olimpíada,em Novembro estará na Copa do Mundo do Quatar e agora no FIFA 23. "O Fifa pra mim foi pra fechar esse meu pacote dos sonhos realizados em 2022. Foi um presente pra mim", finaliza

FIFA 23

Natália Lara se juntará a Gustavo Villani e Caio Ribeiro como parte do elenco de transmissão em português do Brasil no jogo.