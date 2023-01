Jamilson Veras: 'Não sou candidato de situação e é momento do Robinson sair'

No Jogada 1º Tempo desta sexta-feira (27), recebemos Jamilson Veras, candidato ao cargo de presidente do Conselho Deliberativo, pela chapa 'Independente', e o postulante foi enfático ao ser questionado pela renúncia do presidente Robinson de Castro : "Acho que é o momento para o Robinson renunciar. É o momento para passar adiante, o que tá acontecendo na vida pessoal dele é um fardo desnecessário"

Na tarde de ontem aconteceu uma reunião para definir o futuro sobre a presidência do Ceará, mas até agora não foi dada nenhuma definição sobre a saída do presidente.

Por novas lideranças

Ainda sobre o assunto Jamilson ressaltou que já conversou com Robinson de Castro reforçando a situação: "A gente tem tempo pra tudo, pra começar, fazer o meio e terminar. Eu já tive oportunidade de dizer pra ele, o Robinson e disse também para o Evandro, é novo tempo. Vocês deram uma contribuição que é inegável, não só no aspecto de futebol, mas também administrativa. Mas, uma oxigenação é necessária, até para fomentar novas lideranças. Nós estamos desde 2008 sob a presidência de 2 pessoas: Evandro Leitão e Robinson de Castro".

Muitos associam a chapa de Jamilson Veras, apesar de ser denominada como 'Independente", de situação. Até para nos esclarecer, o candidato explicou que não era.

Jamilson assemelhou a situação vivida no Ceará, com o cenário político do Brasil. Ainda segundo o postulante, tudo se trata de marketing político: "semelhante ao que foi vivido nas eleições presidenciais do Brasil é o bom contra ruim é o mal contra o bem e niguém quer pensar fora da caixa", reforçou Jamilson.

Legenda: Jamílson Veras concedeu entrevista ao Jogada 1º Tempo Foto: Reprodução / TV Diário

Chapa Independente

Ser "Independente" é esse o objetivo da chapa? Reformulamos o questionamento. Segundo Jamilson sim, para o candidato é preciso ter uma oxigenação para capitar novas lideranças. "O Ceará acertou em muitos pontos e errou em outros o que é unanimidade? O clube precisa de uma reforma, crescer, se oxigenar, capitar novas lideranças".

"Essa história de me colocar como situação na maior, é marketing".

Nesse novo momento do Ceará o que foi discutido entre novos diretores da executiva, foi a autoridade nas tomadas de decisões. Jamilson também não ficou fora desse sentimento e ressaltou que um dos objetivos principais é tornar um conselho com autoridade para tomadas de decisões, pra isso o candidato reforçou que é preciso de uma reforma administrativa.

Direito de Voto dos Sócios-torcedores

Alguns clubes do Nordeste como Fortaleza e Bahia já expadiram as eleições da Diretoria Executiva aos sócios-torcedores, Jamilson destacou que se caso eleito pretende também aproveitar o direito de voto dos sócios para as eleições futuras.

"Iremos colocar em pauta essa situação com os demais membros do conselho, para uma decisão. Nós temos muitos exemplos no Brasil que abrem espaços para o torcedor votar, não é possível que nenhum encaixe aqui"

Votação única

Em meio a este cenário turbulento, ter apenas um candidato, por consequência, um nome escolhido (em consenso) para a presidência do Conselho, não seria a melhor alternativa, até para amenizar a situação?

Aparentemente poderia ser uma solução, já que o clube está com tantos problemas, como anda a situação essa não é a melhor escolha.

"Eu já conversei com o Danilo e membros da chapa dele, milhoes de vezes. Você não pode é a cada três minutos ter uma opinião diferente. Quando nós tivemos na casa do Evandro Leitão no domingo, no domingo à noite a proposta já tinha mudado. Segunda a proposta já mudou, a cada 15 minutos era uma coisa diferente, eu falei com um dos integrantes da chapa do Danilo e disse o seguinte: meus amigos se resolvam, porque eu vou conversar com todo mundo, eu não sou autoritário, para tomar uma decisão", ressaltou Jamilson

Com esse panorama difícil, Gustavo Morínigo se esforça ainda mais para que o mental dos atletas estejam nas melhores condições. Imagine você precisando trabalhar em um ambiente se assemelhando a uma "guerra"?

Tentar dar um tempo, já que paciência o torcedor já perdeu há muito tempo.