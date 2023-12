Gabi “Neymar”, não! Gabi Morais!

Gabriela Morais se chamasse assim há cerca de 7 anos ninguém sabia quem era, já Gabi “Neymar” todo mundo associava como a atleta que não tinha apenas as tatuagens semelhantes as do craque, mas também os dribles em campo. Uma jovem da comunidade Lagamar em Fortaleza com um sonho, a princípio até difícil de realizar, mas Gabi superou as adversidades, conseguiu driblar o preconceito e principalmente a violência que a rodeava para ser uma atleta e chegou lá.

Da artilharia vestindo a camisa do Caucaia pela Copa do Brasil de Futebol Feminino em 2012, para a Seleção Brasileira Sub-20. Fortalecendo ainda a alcunha de Gabi “Neymar”, orgulho das colegas e família. Chegar tão rápido à Seleção, o destino estava encaminhando algo a mais para a meia-atacante e nada que a espantasse, já que o esforço e os treinos eram obrigações diárias para a jovem. Europa, Corinthians.

Legenda: Gabi é multi-campeã pelo Corinthians, time referência no futebol feminino brasileiro e sul-americano Foto: Denise Santiago / SVM

E entre esses grandes desafios enfrentar a maior adversária deste ano: lesão. Acredito que seja difícil para qualquer atleta, principalmente em um momento importante na carreira, mas Gabi teve resiliência e maturidade. Talvez o apelido “Neymar” estivesse se encaixando mais numa vez. Mas, tava na hora de mudar! Reagir! Já que o time feminino do Corinthians é exemplo para muitas equipes do futebol, o Técnico Arthur Elias, hoje na Seleção Brasileira, foi responsável pela “quádrupla coroa”. Ficou confuso? Esclareço.

As brabas conquistaram esse ano: a Supercopa, Brasileirão, Libertadores e Paulista, boa parte dessas conquistas Gabi ficou no banco, ainda no processo de recuperação, mas agora é vibrar por todas as medalhas e projetar 2024 com uma nova Gabi, a Morais.

Com mais um ano de contrato com o Corinthians a expectativa é de retornar à Seleção Brasileira, o técnico já conhece bem a meia-atacante. Gabi Morais precisa agora de tempo. Tempo para se restabelecer porque qualidade a gente sabe que ela tem de sobra.