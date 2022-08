Futebol feminino do Ceará: com acesso conquistado, foco agora é chegar na final; assista entrevista

As meninas do Vozão em 2022 já fazem história no cenário brasileiro, após 4 anos de muitas tentativas, as atletas garantiram o acesso à primeira divisão do futebol brasileiro.

"É uma sensação especial, principalmente pra gente que tá no clube desde 2018, costumo falar que anos anteriores a gente chorou muito por conta da gente chegar, bater na trave e não consegui o acesso. Nesse quarto ano no Ceará, a gente conseguiu o tão sonhado acesso", ressaltou Ju volante do Ceará

O acesso foi conquistado após a equipe cearense aplicar uma goleada de 4 a 1 contra o JC Futebol Clube.

Quartas de final superada, agora é encarar as semifinais. Primeiro jogo, 1 a 0 a favor das meninas do Vozão. Para garantir a vaga na final, elas podem até empatar, caso um resultado de derrota por 1 a 0, a decisão vai para as penalidades.

O sonho do acesso, já realizado!

Agora é correr atrás do título, já que o nome do futebol cearense feminino, já está na elite do futebol brasileiro.

ACOMPANHE A ENTREVISTA COMPLETA