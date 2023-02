Fim de uma era

Será que existe um momento certo para parar? Quando devemos desistir de algo? Recuar?

Nós seres humanos, em alguns momentos, temos dificuldade em reconhecer o erro, reconhecer que tomamos decisões erradas.

Vale lembrar também que as atitudes erradas, não escondem as certas, mas às vezes o erro se sobressai em relação ao acerto. Assumir o erro e ter humildade são as premissas essenciais para o reconhecimento. E para o crescimento.

Para não desistir de algo, cargo... é preciso ter "amor". Amor pela profissão, amor pela carreira, amor pelo cargo, amor pelo trabalho. Quando se perde isso, a desistência abre espaço para o desinteresse.

O desencantar é algo que "machuca", tanto para quem sente o desencanto como também o reflexo disso.

Ciclos se iniciam e se encerram. O início, na maioria das vezes, é desafiador, o fim, em alguns casos, é desastroso, turbulento, podendo ser até arriscado, mas ele chega para todo mundo. Quando o fim é inesperado, o choque é sentido e pode trazer um impacto.

Agora quando você é resistente ao fim as consequências podem ser drásticas e às vezes perigosas.

No futebol, por exemplo, ser assertivo é uma virtude. Uma prática que pode ser ingrata e apaixonante ao mesmo tempo, "abandonar o barco" às vezes é necessário para ter calmaria.

Agora para recuar é preciso reconhecer os erros, é colocar em primeiro plano a humildade, voltar atrás, abrir espaços para as desculpas, reconhecer a culpa, para sair de cena amenizando o peso dela nas costas.