Ex-BBB e torcedor do Palmeiras pede Vojvoda no campeão brasileiro; assista

O técnico Juan Pablo Vojvoda segue sendo desejo de consumo de muitos torcedores do Brasil. Desta vez, o desejo partiu do torcedor palmeirense e ex-BBB 22, Gustavo Marsengo. Esta coluna se encontrou com o jovem na noite desta quinta-feira (4), em Fortaleza, e o desejo do torcedor foi logo o de querer o treinador do Fortaleza caso Abel Ferreira deixe o Palmeiras.

Veja abaixo a declaração:

Vojvoda: técnico do Fortaleza é desejo de vários torcedores de times do Brasil

Quando se faz um excelente trabalho, o assédio acontece. Isso é natural em qualquer profissão, o futebol não poderia ser diferente, Juan Pablo Vojvoda, uma figura antes desconhecida do futebol brasileiro que se transformou em um dos maiores destaques do Brasileirão, ouso a falar que pode sim no final do ano receber o prêmio de melhor técnico de 2022.

Além do carisma, Vojvoda apresentou uma nova metodologia de trabalho, teve humildade para reconhecer a hora de mudar, influenciou na chegada de reforços e o principal: a resiliência. Qual é o clube (nos dias de hoje) que mantém um técnico 14 rodadas na lanterna? Isso também tem muito mérito da Diretoria do time, que não cedeu a pressão e acreditou na continuidade. O resultado veio e os objetivos ainda podem ser mais ousados.

Como Vojvoda não seria assediado? Repito: essa é uma tendência, cabe agora os dirigentes aguardarem o momento certo para a cartada final sobre a permanência. Enquanto isso, torcedores do Fortaleza aproveitam o privilégio em ter um dos maiores técnicos da história do clube, podemos colocar o trabalho do Rogério Ceni também neste patamar.

E os torcedores dos outros times? Vivem apenas na expectativa de um dia, quem sabe, ter a oportunidade de ver Vojvoda à beira do campo.

O carinho de amantes do futebol só aumenta.

Alguém tem dúvida que Juan Pablo Vojvoda é um dos melhores técnicos da atualidade do futebol brasileiro?