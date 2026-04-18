Entre a pressão e a esperança pelo retorno à elite do futebol brasileiro

Ainda é início de competição, aquela realidade de Série B que muitos já previam: jogos com qualidade duvidosa. Pedir jogo bonito seria demais? Nas devidas proporções, sim, hoje uma boa parte da torcida aguarda os três pontos, pontuar para ficar mais próximo do caminho do acesso, aliás essa é a palavra de ordem das nossas equipes.



Agora me custa entender porque os times cearenses ainda não "engrenaram" como deveriam, já que no papel nós temos um dos melhores elencos da competição. Será que é a qualidade dos atletas que caiu de produção? Os que chegaram não têm condições de disputarem uma série B? E os remanescentes desaprenderam? São alguns dos questionamentos que o torcedor faz, sem esquecer também da crise financeira que vem sendo a aliada das equipes na temporada.



Estamos ainda no início, se terminasse hoje, Ceará estaria desfrutando de um título, algo tão desejado pelo time há anos, agora se manter na liderança é algo surreal? É pedir muito? Tendo em vista da qualidade dos adversários, atualmente, não vejo nenhum time sobrando na Série B, pelo contrário estão todos nivelados e a régua está abaixo.



Talvez numa Série B não seja tanto o talento que conte, mas sim uma consistência. Oscilar demais, perder uma, ganhar outra, um dia joga bem outro jogo não, é um panorama que a gente já presenciou em outras oportunidades que não tem um fim desejado. Se os nossos times manterem uma regularidade, acredito que o caminho do acesso seja mais favorável.



Entendo também que a competição é longa, não temos atletas para reposição (a janela de transferência será reaberta após a Copa), certas lesões, suspensões atrapalham o rendimento, nesse momento o planejamento da equipe entra em jogo.



Série B é uma competição com características traiçoeiras, todo cuidado é pouco, deslizar e não corrigir, pode trazer um prejuízo irreparável para times que despencaram com a pose de grandes