Dimas Filgueiras e Januário: ídolos alvinegros do passado viram inspirações para as filhas

Quando se é atleta fica mais fácil se espelhar em algo que você quer ser no futuro, ídolos criados por nós, tem essa missão de influenciar até mesmo de forma involuntária, quando esse ídolo está próximo da gente o sonho parece se tornar realidade mais rápido, quando esse ídolo é seu pai a relação entre realização profissional e orgulho se envolvem de forma recíproca.

É assim que Verena Figueira e Vânia Filgueiras se sentem quando são entrevistadas, imediatamente o sentimento é de orgulho, orgulhosas pelo o que os pais contribuíram para o futebol e os pais por consequência felizes por verem suas filhas trilhando na carreira do esporte. Vânia Filgueiras, é a filha mais nova do ‘Soldado Alvinegro” Dimas Filgueiras.

Ídolo do Ceará, em tantas oportunidades, a torcida tinha o Dimas como a figura essencial para ajudar o time, principalmente em momentos difíceis, a lealdade do “Soldado” era lembrada nas fases complicadas e em histórias vitoriosas também, o carioca, ou melhor o cearense de coração, garantiu como técnico do Ceará, três títulos cearenses, participações em outros campeonatos, ao todo foram 514 jogos e o Vozão foi o único clube de sua carreira como treinador de futebol.

Lembrar dessa história vitoriosa é motivo de orgulho pra filha, em especial neste momento, Dimas Filgueiras após quase dois anos internado em um hospital retorna para casa. Por mais que os reflexos não sejam os mesmos e a memória não seja tão aliada, ver o pai de volta ao ambiente familiar, torna mais vivo as lembranças de uma linda história, mesmo em um estado de saúde delicado.

“Eu já cheguei a pedir desculpa ao meu pai inúmeras vezes, por conta da doença, às vezes no explode, mas quando eu vejo ele ali totalmente dependente. Meu pai foi independente a vida inteira, saiu de casa muito novo. Todo dinheiro que ele ganhava da base do Botafogo, ele dava para minha vó que sofreu muito, porque meu avô era alcoólatra. Meu pai não bebia, ele era muito responsável. Então vê hoje nessa situação que ele tá, é muito difícil.” Ressalta Vânia Filgueiras.

Veja relato emocionante de Vânia no Elas no Esporte

Dimas Filgueiras foi diagnosticado com a doença de Alzheimer há cerca de 3 anos, desde então a família administra a rotina entre idas e vindas ao hospital. Vânia fez uma emocionante postagem recente após o pai deixar o hospital.



Parceria entre pais e filhas

Já Verena Figueira é filha de Januário, capitão do terceiro tetra do Ceará em 1999, na oportunidade o técnico era Dimas Filgueiras. Hoje Verena, filha de Januário, é parceira de quadra de vôlei de Vânia Filgueiras, filha do “Soldado Alvinegro”.

Quase 20 anos depois a história vitoriosa dos pais com a camisa do Ceará é reproduzida pelas filhas que hoje disputam o vôlei do Ceará. Mesmo sendo em categorias distintas dos pais, as atletas se orgulham em vestir a camisa de um time, onde os pais fizeram história.