Denise Santiago comenta goleada sofrida e situação delicada do futebol feminino do Vovô; veja vídeo

O Ceará foi goleado pelo Flamengo por 10 a 0 na manhã desde domingo (5), pela Supercopa Feminina de 2023. O placar elástico foi reflexo da diferença técnica, física, de preparação e investimento das duas equipes. O Ceará disputou uma competição nacional, contra um dos maiores clubes do Brasil em investimento da categoria, com uma equipe praticamente Sub-20 após corte de investimento.

E este corte de investimentos, culminando em expôr as guerreiras alvinegras a uma situação como a vista neste domingo, foi tema de comentário da Editora de Esportes do Sistema Verdes Mares, Denise Santiago.

Confira o comentário de Denise Santiago

"Um 10x0 é um placar ruim, um placar triste, vergonhoso, mas não podemos jogar este resultado nas costas meninas que entraram em campo neste domingo. São meninas da base, meninas que nunca tiveram a oportunidade de disputar uma competição com essa, contra um adversário deste porte. Elas tiveram apenas duas semanas de preparação. Elas não podem ser cobradas".

Em seguida, Denise lembrou que o time feminino do Ceará foi campeão da Série A2 e o título precisa ser honrado. Vale lembrar que a equipe começa a disputar a Série A1 no fim de fevereiro.

"O Ceará conquistou o ítulo brasileiro da Série A2. Não pode deixar que isso se perca. Foram investidos 1 milhão e 600 mil no futebol feminino e feito um grande trabalho. Mas com o rebaixamento do clube na Série A do Campeonato Brasileiro, um corte de investimento foi feito e o elenco do futebol feminino quase todo saiu. Apresentaram essa equipe da base, mas é preciso urgentemente ter um planejamento. Na Série B o clube não tem obrigação de ter um time feminino, mas a vaga na Série A1 precisa se honrada. é preciso ter organização e planejamento para o futebol feminino. O clube precisa ter um olhar especial para o futebol feminino. As meninas que foram goleadas não têm culpa nenhuma. A vergonha é lá de cima, de dirigentes. As meninas honraram a camisa do Ceará"