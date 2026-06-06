Criticado, contestado e às vezes desacreditado, o Fortaleza chega a mais uma decisão

Tem histórias que fogem do script de qualquer início turbulento, a do Fortaleza podemos encaixar neste contexto. Quem imaginaria que um time que ficou um ano quase todo em uma zona de rebaixamento e na última rodada, só dependendo de si, poderia se salvar? Ver uma diretoria se desmoronar toda e chegar uma nova para tentar juntar os cacos, Thiago Carpini que não tinha nada a ver com isso, decidiu seguir no barco, se ele iria afundar, seria um risco que o tecnico corria, mas decidiu apostar.

Em meio às críticas, continuar um trabalho, que quase nunca estava completo com as peças, na verdade a cada tempo que passava, um atleta ia saindo e precisava sair mesmo. Para manter uma saúde financeira, foi preciso punir algumas situações, mas o torcedor queria resposta.

O torcedor era o mais sofrido e o que menos merecia um desmoronamento. Se esse script fosse dado na mão de um roteirista, como ele terminaria essa história?

Na ficção quem sabe a fé poderia ser alternativa (na vida real ela ajuda e muito), no futebol porém, além da fé, o trabalho teria que ter um rumo, os resultados não iriam aparecer por acaso. Fortaleza em busca de um caminho, mas com muitos buracos na estrada e em cada queda, um risco de se perder por completo.

E em meio as tentativas e frustrações, o time seguiu. Carpini tão desacreditado pelo torcedor, conquistou o título estadual, diante do maior rival, chegou as oitavas da Copa do Brasil, está entre os 6 melhores da série B e hoje define um título nordestino, onde o Fortaleza pode ser campeão pela quarta vez. O que pode mudar a história de um time? Títulos, conquistas, resultados e muita organização. Hoje mais um desafio contra um adversário gigante do futebol nordestino, reverter uma situação que a princípio pode ser impossível, mas o Fortaleza já mostrou em outras oportunidades que o poder de superação faz parte do cotidiano da equipe nesta temporada. Mais uma meta é finalizada hoje, um momento que pode eternizar e dar continuidade para uma temporada ser finalizada por capítulos inesquecíveis