Cearenses entram na disputa por uma vaga na Super Liga A

Ter o esporte como um meio de determinação para a vida: talvez esse possa ser o pensamento de milhares de atletas. Quando o sonho se concretiza, o sentimento é de realização. Aquela história: "o esforço valeu a pena".

Para as mulheres, o desafio é maior, muitas abrem mão da rotina familiar, outras tentam conciliar a vida corrida com uma prática esportiva e não têm restrição de idade.

Aqui em Fortaleza, na Seleção Cearense de Vôlei, cerca de 12 meninas compartilham desse pensamento na categoria de base. A vontade de se tornar uma profissional se divide entre a ansiedade para que as coisas aconteçam da melhor forma.

Atletas de 13 e 14 anos que já são determinadas e já preveem o futuro de quem sabe se tornarem uma Thaísa, uma das maiores jogadoras brasileiras dos últimos tempos na história do voleibol mundial, que neste domingo (21) encara a final da Superliga Feminina de Vôlei.

Para se tornarem destaques, as jovens precisam passar por processos e na Seleção Cearense elas se dedicam em busca de um espaço não apenas no cenário local, mas sim nacional. Mas, tão jovens já preocupadas com um reconhecimento nacional? Determinação, essa é palavra-chave na rotina dessas jovens.

CAMPEONATO BRASILEIRO

A dedicação de quase quatro horas por dia rendeu um espaço no Campeonato Brasileiro que será disputado entre os dias 23 e 29 de abril em Maringá (PR). Entre elas, estão Bruna Mallio e Sofia Torquato, atletas de 13 anos que irão encarar uma competição nacional, buscando um lugar na divisão especial da Super Liga A.

50 meninas participaram da seletiva e Bruna e Sofia foram agraciadas pelo talento em quadra.

REALIZAÇÃO DE UM SONHO

Acreditar na realização de um sonho proporcionado pelo esporte. Bruna e Sofia ainda terão uma longa jornada, mas na certeza e com determinação de se tornarem os grandes nomes do vôlei Brasileiro.

ELAS NO ESPORTE

