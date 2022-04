Atletas Tetracampeões

Iniciar a temporada com dois títulos, falar que a qualidade do futebol, em todas as partidas, foi de encher os olhos? Não.

Entretanto, para muitos a história se constrói com conquistas. E títulos que marcam na passagem dos atletas. Yago Pikcahu, em sua participação no programa Jogada 1º tempo, falou que gostaria está sentindo a mesma sensação do Tinga, tetra campeão (onde podemos esticar já para o penta, mencionando 2015).

Campeões

Não só o capitão, sentiu a sensação repetida dos anos anteriores, outros personagens do Fortaleza, também compartilharam da mesma emoção.

O volante Felipe, cria da base do clube também foi campeão estadual 4 vezes, a importância aumenta por ser da casa e da terra (Maranguape de nascença e Fortalezense de coração).

Outro da base Max Walef, um garoto que já tinha ganho a confiança de Rogério Ceni em algumas partidas e agora com o Vovjoda vem se firmando.Foi o goleiro do Tetra e está sendo o da Libertadores, 17 partidas até o momento e vale lembrar: com títulos!

Romarinho, chegou no Fortaleza em 2018, por empréstimo do Globo/RN, no início contestado pelo torcedor, superou críticas e hoje uma das peças fundamentais do ataque tricolor. O atacante também fez parte da construção do Tetra Campeonato Estadual.

E para fechar o time dos "Tetras", Marcelo Boeck. Hoje o goleiro é reserva do Max, mas Boeck foi essencial pelo que o Fortaleza desfruta atualmente. O arqueiro participou (seja em campo ou na reserva) desses 4 títulos estaduais. Mesmo sem todos os holofotes, é considerado pelo torcedor protagonista na história dos últimos anos do Fortaleza.

Um tetracampeonato um pouco conturbado, com risco de ser anulado, com exclusão de time, com jogos um pouco abaixo tecnicamente, goleadas absurdas.

Mas, um título que chegou para apimentar a disputa em 2023. Se em alguns momentos a emoção em campo faltou este ano, já no próximo podemos prever um campeonato com outro sentido.