Talos da carnaúba são usados como biomassa para energia renovável em cidade do Ceará

Na cidade cearense de Jaguaruana, no Vale do Jaguaribe, os talos da carnaúba viram biomassa para a produção de energia renovável, gerando renda para pequenos produtores.

O projeto, que está em fase piloto, envolve 11 trabalhadores locais que fornecem cerca de 40 toneladas de biomassa entre outubro e dezembro, período fora da estação chuvosa.

Como o clima local apresenta duas fases, chuvosa de fevereiro a maio e seca de agosto a novembro, período da safra da carnaúba, a trituração dos talos é mais eficiente durante a estiagem.

Legenda: Projeto envolve 11 trabalhadores locais. Foto: Divulgação

A iniciativa da Cimentos Apodi começou em 2018, com o objetivo de criar uma solução ambientalmente sustentável que também fortalece a cadeia produtiva da carnaúba e contribui para a inclusão social.

Cybelle Borges, coordenadora de Sustentabilidade e ESG da empresa responsável pelo projeto, aponta que a produção de biomassa representa uma alternativa para os produtores rurais, principalmente no período de estiagem, além de promover o uso integral da planta.

Os produtores recebem assistência técnica e participam de treinamentos voltados para a gestão eficiente do negócio rural. Toda a biomassa produzida também é comprada pela Apodi.