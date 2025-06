Mais de 65 mil consultoras de beleza no Ceará terão acesso à energia limpa e até 20% mais barata

Consultoras da Natura e da Avon no Ceará receberam orientações educativas sobre como acessar energia limpa e mais econômica por meio da parceria com a plataforma digital Electy. A iniciativa poderá beneficiar 66.820 mulheres no Estado, com uma redução de até 20% nas contas de luz.

Os descontos incidem apenas sobre o consumo. As tarifas de iluminação pública e os custos pelo uso da rede da distribuidora Enel continuam sendo cobrados normalmente.

As beneficiárias não terão despesas com instalação de equipamentos, pois a Electy fornece créditos gerados por usinas solares já conectadas à rede elétrica, em um modelo semelhante ao de "energia por assinatura".

O serviço não tem custo adicional e é contratado por meio de uma distribuidora, responsável pela operação e manutenção dos parques fotovoltaicos.

Por isso, não é necessário adquirir ou instalar painéis solares nas residências.

Importante ressaltar que qualquer pessoa pode aderir ao serviço diretamente pelo site da Electy, usufruindo dos mesmos benefícios, como a redução de custos e a diminuição do impacto ambiental.

No caso das consultoras, a diferença está no fato de a Natura ter apresentado o modelo a esse público, destacando suas vantagens e disponibilizando uma página exclusiva para facilitar o acesso.

De acordo com a Electy, uma pesquisa interna revelou que, de maneira quase unânime, as consultoras desconheciam a possibilidade de economia e os benefícios ambientais associados a essa iniciativa.

O projeto ainda se encontra em fase piloto, com início nos estados do Ceará, Espírito Santo e Minas Gerais, contemplando, ao todo, 260 mil beneficiários em todo o Brasil.

Como será na prática?

A fatura continuará sendo emitida pela concessionária Enel, mas com a diferença de que a energia consumida terá origem em fontes renováveis.

A CEO e cofundadora da Electy, Paula Klajnberg, explica que o processo é simples, semelhante à experiência de compra em uma plataforma de comércio eletrônico, como a Amazon.

"O cliente é conectado às melhores ofertas de energia limpa em todo o Brasil. Basta fornecer alguns dados, escolher o gerador e aproveitar os descontos, com até 17% para pessoa física e até 20% para pessoa jurídica, dependendo do gerador selecionado. Em no máximo três meses, a mudança é concluída", detalha.

Qual será o impacto social e ambiental do projeto?

No Brasil, a empresa de cosméticos contabiliza 1,6 milhão de consultoras, das quais mais de 92 mil estão no Ceará.

Segundo Paula, normalmente, a companhia vai em busca dos clientes; porém, desta vez, a iniciativa de oferecer o benefício às consultoras partiu diretamente da Natura.

Para Diana Guimarães, gerente-sênior de Sustentabilidade e Inovação Socioambiental da Natura, o projeto representa um exemplo concreto de como desafios socioambientais podem ser convertidos em oportunidades reais de impacto.

“Ajudamos nossa rede a reduzir despesas do dia a dia e, ao mesmo tempo, reforçamos nosso compromisso com o planeta”, aponta.

Segundo a empresa, a atuação da Electy no Ceará, com base na média mensal de energia limpa comercializada (em kWh), representa uma redução anual de mais de 91 toneladas de CO₂.

Esse impacto ambiental equivale ao plantio de aproximadamente 8.600 árvores, o que corresponde a mais da metade do total de árvores existentes no Parque Ibirapuera, em São Paulo.

Por que é uma energia mais barata?

A economia gerada tem origem na chamada Geração Distribuída, prevista na Lei 14.300/2022, que permite aos consumidores receber créditos pela energia renovável que injetam na rede elétrica.

Funciona assim: a energia gerada por usinas renováveis é inserida diretamente na rede elétrica. Para empresas e residências, não há alterações no fornecimento, que continua ocorrendo da mesma forma.

A principal diferença está na redução de custos e no menor impacto ambiental associado a essa fonte de energia.

As tarifas de iluminação pública e os custos pelo uso da rede da distribuidora de energia continuam sendo cobrados normalmente.

Quanto é possível economizar na conta de luz?

De acordo com a Electy, o Ceará apresenta uma das melhores ofertas, com descontos de até 20% para clientes com consumo mínimo de 600 kWh e de 12% para aqueles com consumo mínimo de 180 kWh.

A estimativa é reduzir até dois boletos anuais das consultoras. O valor exato do desconto só poderá ser confirmado após a emissão da fatura, pois depende do consumo individual de cada cliente.

Quanto custa a assinatura?

Não há custo adicional para o consumidor. O valor pago corresponde apenas ao consumo de energia. A remuneração da Electy vem de uma porcentagem do contrato firmado com as usinas parceiras.

Como a energia chega ao endereço?

A energia chega da mesma forma que atualmente. A energia limpa, produzida pelas usinas, é injetada na rede da distribuidora local e entregue ao seu endereço pelos mesmos fios e postes da sua região.

A diferença é que, ao optar por esse serviço, você escolhe consumir energia proveniente de fontes renováveis.

Quais consultoras poderão aderir?

Todas as consultoras da Natura e da Avon cuja conta seja a partir de R$ 200 e que não recebam nenhum tipo de benefício do governo.

Confira o passo a passo para aderir ao serviço:

Acesse o site: electy.com.br/natura; Preencha seus dados para simular: informe nome completo, e-mail, telefone, CPF, estado civil, profissão, endereço completo e o código de Consultora Natura; Contrate o serviço: após a simulação, você poderá seguir com a contratação, caso deseje.

O que é a Electy?

É uma plataforma que atua como marketplace de energia renovável no Brasil, conectando consumidores a ofertas de eletricidade proveniente de usinas sustentáveis.

A energia fornecida por essas usinas é integrada à rede de distribuição utilizada pelos clientes.

Qual é a diferença entre a Electy e a distribuidora de energia?

Os serviços da Electy operam de forma complementar ao serviço prestado pela distribuidora local. A empresa comercializa energia renovável gerada por usinas parceiras, injetada na rede da distribuidora — no caso do Ceará, a Enel.

Dessa forma, o fornecimento de eletricidade permanece o mesmo.