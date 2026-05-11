Torcida do Ceará espera mudança de postura na prática, e não discurso vazio

A atitude dos jogadores do Ceará, de comparecimento para entrevista coletiva ao lado do técnico Mozart, após a derrota por 1 a 0 para o Atlético-GO, no último sábado (9), mostra apoio do elenco ao treinador. Discurso de união, divisão de responsabilidades e incentivo para dar a volta por cima meio ao momento delicado. Bonita teoria. Mas o torcedor do Ceará não quer isso.

Quer, sim, mudança de postura na prática. Se isso não acontecer, todo aquele papo não passará de palavras ao vento.