Torcida do Ceará espera mudança de postura na prática, e não discurso vazio
Coletiva pós-jogo contou com jogadores apoiando o técnico Mozart
Escrito por
André Almeida andre.almeida@svm.com.br
(Atualizado às 19:59)
A atitude dos jogadores do Ceará, de comparecimento para entrevista coletiva ao lado do técnico Mozart, após a derrota por 1 a 0 para o Atlético-GO, no último sábado (9), mostra apoio do elenco ao treinador. Discurso de união, divisão de responsabilidades e incentivo para dar a volta por cima meio ao momento delicado. Bonita teoria. Mas o torcedor do Ceará não quer isso.
Quer, sim, mudança de postura na prática. Se isso não acontecer, todo aquele papo não passará de palavras ao vento.
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