SAF do Fortaleza: entenda por que é praticamente impossível ter um sócio majoritário como investidor
Votação para uma eventual venda de controle exige presença de, no mínimo, 50% dos sócios votantes, além de aprovação de 85%
Escrito por
André Almeida andre.almeida@svm.com.br
(Atualizado às 15:04)
A SAF do Fortaleza tem sido alvo de críticas e questionamentos do torcedor leonino. Meio ao atual cenário, uma dúvida surgiu entre os leoninos: o estatuto permite que o clube possa ter um sócio majoritário como investidor? A resposta é sim. Mas apenas na teoria. Porque, na prática, é praticamente impossível.
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