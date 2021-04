Principal atacante do Fortaleza na temporada, David é a individualidade que pode decidir a semifinal

Em jogos eliminatórios, como a semifinal da Copa do Nordeste entre Fortaleza e Bahia, neste sábado (24), a individualidade pode aparecer como fator decisivo para fazer a diferença. No Leão do Pici, o atacante David é, hoje, o jogador que mais tem capacidade para assumir tal responsabilidade para decidir a parada para o time cearense.

E explico o motivo aqui, em meu comentário no programa Show de Bola, da Verdinha, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 17 horas, na Rádio AM810 e no Canal da Verdinha no YouTube, com apresentação de Antero Neto: