Nova atuação ruim do Fortaleza em derrota para o Goiás liga o sinal de alerta

A derrota por 1 a 0 para o Goiás é preocupante para o Fortaleza não apenas pela 4ª derrota seguida no Brasileirão, mas também por mais uma atuação ruim.

Novamente o Tricolor não fez bom jogo. Vojvoda é unanimidade, tem uma qualidade de trabalho incontestável, mas ele é humano e também erra. Nesta noite, foi muito mal em suas escolhas. Tanto na escalação, que não funcionou, como na demora para mudar e nas substituições feitas.

O time começou no 3-5-2, mas muito penso para o lado direito, que contava com Pikachu, Pochettino e Marinho, além da aproximação de Brítez.

Mas o lado esquerdo estava pouco povoado e o time praticamente não atacou por ali. Não houve variação de jogadas, inversão de corredor para tentar surpreender o adversário.

O trio citado estava muito mal no jogo. Não houve criatividade e articulação no meio de campo e estava claro que era necessário mudar. Mas, como de praxe, Vojvoda não substituiu no intervalo.

Esperou 20 minutos para colocar Machuca, Galhardo e Lucero nos lugares de Pochettino, Pikachu e Romero (que esteve isolado). A esta altura, o time já perdia por 1 a 0, gol contra de Tobias Figueiredo, que até fazia boa estreia antes da infelicidade, aos 7 minutos.

E ainda manteve Marinho em campo os 90 minutos. Marinho errou tudo e fez uma partida terrível pelo Fortaleza (mais uma atuação ruim) e ainda foi "salvo" pelo VAR.

Perdeu a bola no lance que originou o 2º gol do Goiás, que foi anulado posteriormente. E sinceramente, não achei que houve falta no lance.

Coletiva e individualmente o Fortaleza não funcionou. As escolhas de Vojvoda foram ruins. E o sinal de alerta ligado de vez no Pici.