Náutico 0 x 1 Fortaleza: noite de um goleiro que garante vitórias

Fortaleza tem vitória gigante contra o Náutico por 1 a 0, na noite desta terça-feira (9), em grande atuação de João Ricardo. Subindo na tabela e ampliando tabu contra os pernambucanos.

Nos últimos 21 dias, o Fortaleza fez 7 jogos. O Náutico fez 3. O Fortaleza jogou o 2º tempo inteiro com um a menos. Fora de casa.

A diferença de desgaste foi evidente. Era esperado, até. Mesmo assim, dentro das condições que tinha, o Fortaleza mostrou uma entrega coletiva gigantesca para sair vitorioso.

Resultado para se comemorar demais.