Léo Condé se torna 3º técnico mais longevo a comandar o Ceará neste século

Ao completar um ano no comando do Ceará, na última sexta-feira (27), o técnico Léo Condé atingiu uma marca histórica. Ele se transformou o 3º técnico mais longevo a comandar o Ceará neste século.

O treinador chegou agora a 367 dias sequenciados no comando do clube. Considerando todos os técnicos que o Ceará teve desde 2001, apenas Sérgio Soares e Guto Ferreira ficaram mais tempo, aponta levantamento feito pelo pesquisador Mauro Bastos.

Sérgio Soares é o líder neste ranking, com 427 dias no cargo entre 2013 e 2014. Guto Ferreira vem na sequência, com 412 dias no comando do clube, entre 2020 e 2021.

Em aproveitamento, Léo Condé vai bem, com 61% ao longo de 31 vitórias, 9 empates e 16 derrotas em 56 jogos. Mesmo aproveitamento de Sérgio Soares, que em 89 partidas somou 46 vitórias, 24 empates e 19 derrotas.

Guto Ferreira tem aproveitamento de 53%, com 41 vitórias, 29 empates e 25 derrotas em 95 jogos.

O fato de Léo Condé se tornar o 3º técnico mais duradouro no cargo com apenas um ano de clube mostra como o Ceará tem tido dificuldades para ter sequência de trabalho no comando técnico. E o desempenho do mineiro de 51 anos mostra que equilíbrio e estabilidade no cargo podem trazer melhores resultados, já que os objetivos têm sido todos alcançados desde que o treinador assumiu o Alvinegro.

O caminho é por aí.