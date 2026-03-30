Jovem promessa do Fortaleza, Kauã Rocha tem direitos econômicos divididos com o Ceará; entenda

No rodízio que o técnico Thiago Carpini tem feito no elenco do Fortaleza nas últimas partidas, um nome tem recebido mais oportunidades: o zagueiro Kauã Rocha. Jovem promessa da base do Tricolor, o defensor renovou contrato com o clube recentemente. Mas tem uma curiosidade: os direitos econômicos são divididos com o rival Ceará.

Natural de Limoeiro do Norte, o zagueiro foi destaque na Copa São Paulo de Futebol Jr, sendo alçado ao profissional logo na sequência. O que fez com que o Tricolor ampliasse o vínculo de Kauã, com valorização salarial e maior duração, que agora vai até 2029, com opção de renovação automática até 2031.

A Coluna apurou que a multa rescisória do novo vínculo é de R$ 15 milhões para o mercado brasileiro e de 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 361 milhões, na cotação atual) para o exterior.

O que poucos sabem é que, antes mesmo de chegar ao Fortaleza, Kauã defendeu o Ceará. Até 2022, o atleta era do Alvinegro, participando até a categoria sub-15. Naquele ano, se transferiu ao Athletico-PR, em movimentação que dividiu os direitos econômicos: 50% para o Ceará e 50% para o Furacão.

Kauã ficou no time paranaense durante a temporada 2023. No ano seguinte, saiu do clube e retornou ao futebol cearense para vestir vermelho, azul e branco. Nesta movimentação, o Fortaleza passou, então, a ser detentor dos 50% que pertenciam ao CAP.

Na renovação contratual recente, novo ajuste na divisão dos direitos econômicos, chegando ao modelo atual: 45% para o Fortaleza, 45% para o Ceará e 10% para o próprio atleta.

Aos 19 anos, o defensor tem mostrado que é bom jogador e tem potencial. Tanto é que já chamou atenção de outros clubes e tem conquistado cada vez mais espaço no elenco de Thiago Carpini. A tendência é de mais utilização - e valorização - ao longo de 2026, para obter não apenas um retorno esportivo, mas também financeiro.

Não só o Fortaleza torce por isso. O Ceará, também.