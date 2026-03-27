Fortaleza: promessa por transparência vira prolixidade vazia
CEO de Futebol, Pedro Martins, e presidente da SAF, Bruno Cals, divagaram e fugiram de vários questionamentos sobre temas relevantes da realidade do Fortaleza
Escrito por
André Almeida andre.almeida@svm.com.br
(Atualizado às 21:11)
E a tão aguardada "Coletiva da Transparência" do Fortaleza, que seria esclarecedora (como foi dito antes), foi um fiasco. Quase 2 horas de prolixidade e muitas respostas vazias.
Se vai ser seletivo com as informações, tudo bem. Mas que não faça isso pregando uma falsa transparência.
E tem quem engole e aplaude esse discurso. Estes, esquecem qual foi um dos principais motivos para o FEC sair de onde estava para chegar na atual situação.
Deveriam saber que a falta de transparência e senso crítico é ruim para o próprio clube.
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