Fortaleza: promessa por transparência vira prolixidade vazia

E a tão aguardada "Coletiva da Transparência" do Fortaleza, que seria esclarecedora (como foi dito antes), foi um fiasco. Quase 2 horas de prolixidade e muitas respostas vazias.

Se vai ser seletivo com as informações, tudo bem. Mas que não faça isso pregando uma falsa transparência.

E tem quem engole e aplaude esse discurso. Estes, esquecem qual foi um dos principais motivos para o FEC sair de onde estava para chegar na atual situação.

Deveriam saber que a falta de transparência e senso crítico é ruim para o próprio clube.