Fortaleza deve valorizar empate com o Avaí, mas prejuízo para o Clássico-Rei é maior que o imaginado
Tricolor ampliou sequência de invencibilidade
Escrito por
André Almeida andre.almeida@svm.com.br
(Atualizado às 21:49)
O Fortaleza deve valorizar o empate em 0 a 0 com o Avaí, pela Série B do Campeonato Brasileiro, fora de casa, na noite deste domingo (10). O Tricolor pontuou mesmo em um jogo que o adversário foi superior. Mas o maior problema é o prejuízo pelas expulsões, acumulando desfalques para o Clássico-Rei.
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