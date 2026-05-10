Fortaleza deve valorizar empate com o Avaí, mas prejuízo para o Clássico-Rei é maior que o imaginado

O Fortaleza deve valorizar o empate em 0 a 0 com o Avaí, pela Série B do Campeonato Brasileiro, fora de casa, na noite deste domingo (10). O Tricolor pontuou mesmo em um jogo que o adversário foi superior. Mas o maior problema é o prejuízo pelas expulsões, acumulando desfalques para o Clássico-Rei.