Falhas custam pontos importantes e liderança da Série B ao Ceará
Alvinegro abriu 3 a 1, mas tomou o empate e ficou no 3 a 3 com o Vila Nova
Escrito por
André Almeida andre.almeida@svm.com.br
(Atualizado às 14:10)
O Ceará deixou escapar dois pontos importantíssimos e, também, a chance de assumir a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro após o empate em 3 a 3 com o Vila Nova, na noite do último domingo (26). Resultado ruim que aconteceu em decorrência de falhas individuais bizarras que comprometeram uma vitória que estava bem encaminhada.
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