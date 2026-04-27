Falhas custam pontos importantes e liderança da Série B ao Ceará

O Ceará deixou escapar dois pontos importantíssimos e, também, a chance de assumir a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro após o empate em 3 a 3 com o Vila Nova, na noite do último domingo (26). Resultado ruim que aconteceu em decorrência de falhas individuais bizarras que comprometeram uma vitória que estava bem encaminhada.