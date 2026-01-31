Em empate contra o Iguatu, desempenho do Fortaleza volta a preocupar após mais uma atuação ruim
Tricolor ficou no 1 a 1 com o Iguatu
André Almeida andre.almeida@svm.com.br
(Atualizado às 20:47)
O último jogo do Fortaleza antes do Clássico-Rei contra o Ceará deixou preocupações ao torcedor leonino. O empate em 1 a 1 com o Iguatu, na tarde deste sábado (31), evidenciou problemas e dificuldades claras que o time do técnico Thiago Carpini enfrenta neste início de 2026.
