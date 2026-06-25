Daniel Paulista é o 13º técnico do Ceará em menos de 5 anos

O Ceará anunciou o técnico Daniel Paulista para o restante da temporada. Ele será o 13º treinador do Ceará em menos de 5 anos. Na média, dá menos de 5 meses para cada treinador. O que levanta a reflexão: com tantas trocas e sem tempo hábil, o problema do Alvinegro é realmente treinador? Ou uma falta de convicção e de saber o que realmente buscar em um comandante?