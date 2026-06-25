Daniel Paulista é o 13º técnico do Ceará em menos de 5 anos
Novo treinador chega para comandar o Alvinegro no restante de 2026
Escrito por
André Almeida andre.almeida@svm.com.br
(Atualizado às 20:53)
O Ceará anunciou o técnico Daniel Paulista para o restante da temporada. Ele será o 13º treinador do Ceará em menos de 5 anos. Na média, dá menos de 5 meses para cada treinador. O que levanta a reflexão: com tantas trocas e sem tempo hábil, o problema do Alvinegro é realmente treinador? Ou uma falta de convicção e de saber o que realmente buscar em um comandante?
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