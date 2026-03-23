Copa do Brasil: análise de Ceará x Atlético-MG e Fortaleza x CRB

Definidos os duelos de Ceará e Fortaleza na 5ª fase da Copa do Brasil. Qualquer time do Pote 1 seria complicado para o Vovô. O Galo é favorito no duelo, embora não seja a pior das opções (como Flamengo, Palmeiras, São Paulo, por exemplo).

No caso do Fortaleza, é um duelo bem acessível. Vai encarar um adversário de Série B e inicia a decisão em cada, com boas chances de construir uma vantagem para passar.

Isso tudo, porém, na teoria. Na prática, os dois vão precisar mostrar mais futebol do que estão apresentando agora.