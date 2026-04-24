Ceará segue vivo mesmo com derrota para o Galo, mas escolhas questionáveis de Mozart permanecem

A derrota do Ceará por 2 a 1 para o Atlético-MG, na última quinta-feira (24), em jogo de ida pela 5ª fase da Copa do Brasil, deixa o confronto em aberto para a partida de volta, na Arena Castelão. O Ceará segue vivo no duelo. Afinal, vitória por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. O que gera questionamentos, porém, são as escolhas do técnico Mozart, que seguem questionáveis.