Ceará deixa escapar dois pontos e tem dimensão do que é a Série A logo na estreia

Se as circunstâncias fossem outras, um time que está retornando para a Série A depois de dois anos, estreia fora de casa e empatando em 2 a 2, poderia ser considerado um bom resultado. Pelo que aconteceu no estádio Nabi Abi Chedid, porém, não foi. O Ceará saiu de campo com a sensação que deixou escapar dois pontos e tendo dimensão do que é o Brasileirão logo na estreia.

O Alvinegro abriu 2 a 0 no 1º tempo com 30 minutos praticamente impecáveis. Era um jogo muito correto do time de Léo Condé, que estava à vontade e demonstrando controle de jogo, com organização defensiva, toques curtos, intensidade, organização, criando oportunidades e apresentando efetividade para marcar dois gols, com Pedro Raul e Marllon.

Tudo caminhava para uma vitória tranquila. Mas o gol de Laquintana aos 46 minutos do 1º tempo indicava que a 2ª etapa seria de um Bragantino ainda mais presente no campo de ataque.

E a verdade é que o 2º tempo foi de ataque contra defesa. O Ceará recuou demais, não conseguiu jogar e ficou nas cordas, sem nem ter fôlego para contra-atacar. O gol do Massa Bruta parecia questão de tempo, e o mais cruel é que veio aos 47 minutos do 2º tempo. E poderia ter sido pior, se Bruno Ferreira não tivesse defendido cabeçada de Eduardo Sasha, que quase vira o jogo para 3 a 2.

Fato é que o Ceará tem dimensão do que é a Série A logo na primeira partida. Não adianta ter 30 minutos praticamente perfeitos, se não tiver a capacidade de segurar o resultado no restante do jogo - incluindo os acréscimos. E tal postura acaba sendo castigada.

Foi perceptível, também, como Léo Condé teve dificuldades para fazer mudanças que mantivessem o nível dos titulares. Enquanto Dieguinho, Lucas Mugni e Fernando Sobral foram muito bem, por exemplo, Rômulo, Aylon e Rafael Ramos saíram do banco e não acrescentaram nada.

O que poderia ser uma grande vitória contra um concorrente direto fora de casa se transformou em um empate com gosto frustrante. Que sirva de lição. Isto é Brasileirão.