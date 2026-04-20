Ceará de Mozart é competitivo, mas com um custo claro

O Ceará empatou em 0 a 0 com o Londrina, fora de casa, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Empate fora deve ser sempre valorizado, mas o torcedor alvinegro ficou com a sensação de que poderia ter sido melhor. O Ceará de Mozart é indiscutivelmente um time competitivo, mas que abre mão de ser mais ousado em determinados momentos para vencer jogos.