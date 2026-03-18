Avaliação do trabalho de Thiago Carpini no Fortaleza
Invicto no ano, treinador tem conquistado objetivos desejados mesmo com dificuldades, mas desempenho ainda pode melhorar
Escrito por
André Almeida andre.almeida@svm.com.br
(Atualizado às 20:52)
Thiago Carpini enfrentou dificuldades desde o primeiro dia que assumiu o Fortaleza. A caminhada em 2026 não tem sido fácil, com problemas dentro e fora de campo. Mesmo assim, o balanço dos resultados é positivo, com título do Campeonato Cearense e avanços na Copa do Brasil.
Porém, para a Série B do Campeonato Brasileiro, grande meta do Tricolor na temporada, há um desafio claro: performar melhor.
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