Avaliação do trabalho de Thiago Carpini no Fortaleza

Thiago Carpini enfrentou dificuldades desde o primeiro dia que assumiu o Fortaleza. A caminhada em 2026 não tem sido fácil, com problemas dentro e fora de campo. Mesmo assim, o balanço dos resultados é positivo, com título do Campeonato Cearense e avanços na Copa do Brasil.

Porém, para a Série B do Campeonato Brasileiro, grande meta do Tricolor na temporada, há um desafio claro: performar melhor.

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