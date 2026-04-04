Análise: Fortaleza vence 1ª na Série B em jogo com tempos distintos
O time cearense superou o Juventude por 2 a 1 na Arena Castelão
Escrito por
André Almeida andre.almeida@svm.com.br
(Atualizado às 19:09)
O Fortaleza conquistou a 1ª vitória na Série B de 2026 ao superar o Juventude por 2 a 1, neste sábado (4), na Arena Castelão. O resultado é importante para a recuperação da equipe, que chega aos quatro pontos na tabela e deixa o Z-4, em uma partida com tempos distintos: um excelente 1º tempo do Leão, que caiu de rendimento na volta do intervalo.
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