Análise: Fortaleza se complica na Copa do Nordeste após empate com o América-RN

O empate do Fortaleza com América-RN em 1 a 1, na noite desta quinta-feira (16), é péssimo em todos os aspectos. O Tricolor perde uma posição, deixa a zona de classificação da Copa do Nordeste. Vai pra última rodada sem depender só de si pra avançar. Além disso, ainda desgastou o time titular antes de enfrentar o Criciúma, em jogo fundamental pela Série B.