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Além de Ceará e Fortaleza: times nordestinos começam mal a Série B

Fora os times cearenses, Sport e CRB ainda não venceram na competição; Náutico é o único nordestino que já ganhou

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:49)
André Almeida

Ceará e Fortaleza ainda não venceram na Série B, mas o começo ruim não é exclusividade dos times cearenses. É preocupante, também, para outros times nordestinos. Principalmente para quem sonha com o acesso.

Tudo bem que são apenas 2 rodadas, mas Ceará, Fortaleza, Sport e CRB, JUNTOS, não somam nem mesmo uma única vitória.

Até aqui, o Náutico foi o único nordestino a ganhar.

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