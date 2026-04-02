Além de Ceará e Fortaleza: times nordestinos começam mal a Série B

Ceará e Fortaleza ainda não venceram na Série B, mas o começo ruim não é exclusividade dos times cearenses. É preocupante, também, para outros times nordestinos. Principalmente para quem sonha com o acesso.

Tudo bem que são apenas 2 rodadas, mas Ceará, Fortaleza, Sport e CRB, JUNTOS, não somam nem mesmo uma única vitória.

Até aqui, o Náutico foi o único nordestino a ganhar.