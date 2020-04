Vencimentos em dia: Ceará quita todos os salários e pagamentos do mês de março

Meio a pandemia do coronavírus e as diversas incertezas econômicas, o Ceará fez o que poucos clubes do Brasil têm conseguido: honrar os compromissos. O alvinegro quitou todos os salários e pagamentos referentes ao mês de março e está totalmente em dia com suas obrigações.

Nesta segunda-feira (13), o clube encerrou o pagamento de todas as despesas referentes ao mês anterior. Da parte dos jogadores, foi pago 100% dos direitos de imagem e 75% dos salários (em acordo que já havia sido celebrado entre as partes anteriormente).

Mas os gastos vão além dos atletas. O Alvinegro possui, ao todo, 267 funcionários. Todos foram pagos. Com isso, o clube está 100% em dia.

Além dos salários, outras despesas também foram quitadas, como gastos com categoria de base, manutenção dos equipamentos, pagamentos de demais contas, etc.

O colunista Alexandre Mota já havia divulgado que o Vovô havia pago de forma integral a folha salarial dos funcionários das categorias de base.

O custo operacional do Vovô, em março, girou em torno de R$ 5 milhões.

Muitas receitas foram afetadas por conta da paralisação das atividades. Mesmo assim, o clube conseguiu honrar os compromissos por conta da organização. Tem muito mérito nisso.