Força defensiva: Fortaleza vai para duelo contra Independiente com somente um gol sofrido em 2020

A partida contra o Independiente será daquelas que exigirá alto rendimento do Fortaleza em diversos aspectos. Físico, psicológico, tático, técnico, de intensidade, etc. Algo crucial para um bom resultado em Avellaneda é a boa atuação defensiva. No que depender do desempenho em 2020, o Tricolor tem boas esperanças.

Até aqui, a equipe de Rogério Ceni sofreu apenas um gol nos cinco jogos que realizou (média de 0,2/jogo). O único sofrido foi no Clássico-Rei contra o Ceará, que terminou empatado em 1 a 1.

Nas outras quatro vezes que entrou em campo, a defesa passou sem ser vazada, mostrando um dos trunfos do Leão do Pici no início do ano.

Claro que isto não entrará em campo, e com todo respeito, o nível do adversário na Copa Sul-Americana é bem superior ao dos outros já enfrentados até aqui.

Mas é um sinal de que a concentração tem sido elevada para corrigir um aspecto que o time pecou em 2019 (quando sofreu 61 gols em 63 jogos).

Além disso, o ataque tem funcionado bem. Já foram 10 gols marcados, média de dois por partida.

O time está invicto e vem embalado por dois triunfos consecutivos diante do torcedor.

O jogo mais importante da história do clube ocorre em momento favorável.

JOGOS DO FORTALEZA EM 2020

Vitória 0 x 0 Fortaleza

Caucaia 0 x 1 Fortaleza

Fortaleza 1 x 1 Ceará

Fortaleza 5 x 0 Atlético-CE

Fortaleza 3 x 0 Santa Cruz