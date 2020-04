Em seis temporadas, Fortaleza aumenta faturamento anual em 1000% e quebra recorde histórico

Da Série C à Série A, o Fortaleza passou por grandes mudanças em todos os aspectos. O financeiro, provavelmente, é o maior deles. Na última sexta-feira (17), o clube divulgou o balanço da temporada 2019, em que é possível perceber um dado relevante: em seis anos, o Tricolor aumentou o faturamento em praticamente 1000%.

Na temporada 2019, o Leão do Pici teve faturamento de R$ 120.490.995. O valor, que quebra o recorde de maior receita da história do clube, é 10x maior que o do ano 2014, quando faturou R$ 12.386.495, em dado que consta no Blog do Cassio Zirpoli.

Naquele ano, o Tricolor estava na Série C do Campeonato Brasileiro e enfrentando grandes dificuldades econômicas. Na ocasião, registrou déficit de R$ -1.920.459.

Já em 2019, teve o maior superávit da história.

Os resultados são ainda mais expressivos considerando que 2019 foi o primeiro ano do clube na Primeira Divisão após 13 temporadas longe da elite nacional.

Estar na Série A foi o ponto determinante para isso. O que é reflexo, sobretudo, da gestão equilibrada, organizada, profissional e responsável que administra o clube atualmente.