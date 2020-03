Ceará: Rodrigão é cobrado internamente e faz trabalho à parte para melhorar condicionamento físico

O desempenho abaixo do esperado e a ruim situação física do atacante Rodrigão, que renderam críticas dos torcedores recentemente, não incomodam somente aos adeptos alvinegros. Dentro do próprio Ceará, há o pensamento de que o atleta está longe da forma física ideal e precisa dar uma resposta com urgência.

Internamente, o jogador de 26 anos foi cobrado para que possa, o mais rápido possível, aprimorar seu condicionamento e melhorar o desempenho nos treinos para voltar a jogar em melhor nível.

Nas oito vezes em que entrou em campo pelo Alvinegro, sendo cinco como titular, Rodrigão totalizou 451 minutos e marcou somente um gol. Além de mostrar estar visivelmente acima do peso e fora de forma, sem ritmo de jogo.

Recentemente, tanto o técnico Enderson Moreira como o presidente Robinson de Castro falaram sobre a situação de Rodrigão. Veja o que cada um falou:

Enderson Moreira



Observamos que Rodrigão precisava de uma pausa. Uma semana livre pra aprimorar sua parte física. É importante pra ele e para nós também

- Enderson Moreira, técnico do Ceará.

Robinson de Castro



Rodrigão tá fazendo um trabalho à parte. Estava fora das melhores condições pra jogar futebol de alto nível. Acima do peso, resolvemos fazer um planejamento pra ele, específico, deixando fora dos jogos, pra ele treinar diariamente. Porque quando é convocado pro jogo, geralmente não joga na véspera, no dia e nem no dia seguinte faz treino mais intenso. Então fizemos essa situação pra ele ganhar mais 3 dias na semana

- Robinson de Castro, presidente do Ceará.

O Ceará está acreditando em Rodrigão e dando o suporte para que o atleta possa atingir a melhor forma física e técnica.

Se isso acontecerá, depende dele.