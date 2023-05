Mães Solo: Guerreiras ou sobrecarregadas?

O termo “mãe solo” é uma expressão utilizada para descrever mulheres que criam seus filhos sem a presença de um parceiro ou cônjuge. O conceito surgiu a partir da necessidade de identificar as particularidades e desafios enfrentados por mulheres que assumem sozinhas a responsabilidade pela criação, sustento e educação dos seus filhos.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a monoparentalidade feminina atinge cerca de 12 milhões de mulheres no país, e esses números só vem crescendo. Seja por motivo de divórcio, viuvez, adoção, escolha, abandono ou até mesmo aquelas mulheres que são oficialmente casadas, mas na prática, exercem um papel de mãe solo, porque falta parceria nos cuidados com os filhos, todas compartilham desafios e sobrecarga, pois precisam conciliar múltiplos papéis.

As mães solo são verdadeiras malabaristas de responsabilidades. Se desdobram para conciliar trabalho, educação, responsabilidades financeiras, cuidados com saúde e bem estar emocional das crianças. São responsáveis por todas as decisões importantes em relação aos seus filhos. Isso tudo exige muito e por vezes, afeta sua própria saúde mental.

Recebo diariamente no consultório, relato de mães, que se queixam do quanto se sentem cansadas, relatando desgaste físico e mental. A grande maioria não encontra tempo para se dedicar ao próprio lazer e atividades físicas.

Além disso, há ainda muita pressão social. As mães solo frequentemente enfrentam preconceitos e estigmas na sociedade devido às suas circunstâncias únicas. Muitas vezes, são alvo de julgamentos negativos e equivocados. Se sentem pressionadas e cobradas por suas escolhas, por sua condição e se sentem obrigadas a darem conta de tudo. Afinal se algo não estiver bem com a criança, todos pensam logo que a “culpa” é da mãe. Será mesmo?

Essas mães e crianças precisam de uma rede de apoio sólida e não de julgamentos. As mulheres nessa situação, devem procurar o apoio da família, parentes próximos, amigos que possam ajudar com o cuidado das crianças ou tarefas domésticas. Até a escola da criança ou o acompanhamento com profissionais fazem parte dessa rede de apoio e devem ajudar.

Na verdade, é comum reconhecermos as mães solo como verdadeiras guerreiras, que conseguem superar obstáculos e desafios diários para cuidar e educar seus filhos da melhor forma possível. Essas mulheres são fortes, resilientes e lutam todos os dias para garantir o bem-estar e a felicidade de seus filhos.

Entretanto, não podemos ignorar a sobrecarga emocional e física que as mães solo enfrentam em seu cotidiano. Muitas vezes, elas têm que lidar com a falta de tempo para si mesmas, a solidão, a insegurança, ansiedades, os medos de não “dar conta”, as cobranças internas a sobrecarga de trabalho.

É importante reconhecermos as mães solo como guerreiras, mas principalmente devemos oferecer apoio e suporte, para que elas possam enfrentar esses desafios de maneira mais equilibrada e saudável.

Além da necessidade da rede de apoio, algumas mudanças internas e externas podem ajudar a tornar essa missão das mães solo um pouco mais leve, e auxiliá-las a encontrar um equilíbrio mais saudável entre essas responsabilidades.



1- Sejam apenas "mães suficientemente boas"

Esse conceito foi introduzido pelo psicanalista Donald Winnicott para descrever o tipo de mãe que é boa o suficiente para atender às necessidades do seu filho, mas não perfeita. Segundo Winnicott, essa mãe é capaz de proporcionar um ambiente seguro e amoroso para seu filho crescer e se desenvolver, mas também é capaz de tolerar e aprender com os erros.

No caso das mães solo, a pressão para ser perfeita pode ser ainda maior, pois como visto anteriormente, são responsáveis por todas as decisões relacionadas aos seus filhos. No entanto, é importante lembrar que não é necessário ser uma mãe perfeita para ser uma boa mãe.

As mães solo precisam se esforçar para serem "suficientemente boas", ou seja, oferecer um ambiente amoroso, seguro e estável para seus filhos, mas também aceitar que não terão todas as respostas e cometerão erros ao longo do caminho.

E não esqueçam, diante de tantos desafios em relação a equilibrar o trabalho, a vida pessoal e a educação dos filhos. É importante que não se sintam culpadas por não poderem fazer tudo sozinhas e busquem apoio quando necessário. Ter uma rede de apoio, incluindo grupos de apoio a mães solo, pode ser uma grande ajuda na jornada da maternidade.

2- Cuide de sua saúde mental

Lembre-se de reservar tempo para cuidar de si mesma. Sei que o tempo é corrido, mas você precisa se priorizar. Quando você está bem e equilibrada, é mais capaz de cuidar de seus filhos e enfrentar os desafios do trabalho.

Acreditar em si mesma e cultivar uma autoestima saudável é essencial para superar os desafios de ser mãe solo. Praticar o amor próprio, nutrindo-se emocional e fisicamente, é uma forma poderosa de enfrentar as adversidades e desafiar os estigmas impostos pela sociedade.

3- Estabeleça prioridades

Identifique as tarefas e responsabilidades mais importantes tanto no trabalho quanto em casa. Concentre-se naquelas que são essenciais e permita-se abrir mão de atividades menos importantes. Definir prioridades claras ajudará a administrar melhor seu tempo. Use um bloquinho para anotações, ajuda muito na organização.

4- Crie uma rotina

Estabelecer uma rotina diária pode ajudar a criar um senso de estrutura para você e seus filhos. Tenha horários regulares para acordar, comer, realizar tarefas domésticas, trabalhar e passar tempo de qualidade com seus filhos. Isso proporcionará um ambiente previsível e organizado para todos.

5- Estabeleça limites

É importante definir limites claros entre o trabalho e o tempo em família. Reserve um tempo exclusivo para se dedicar aos seus filhos, sem distrações do trabalho. Da mesma forma, quando estiver trabalhando, procure minimizar as interrupções e se concentrar nas suas tarefas profissionais.

6- Procure mais flexibilidade

Se possível, procure oportunidades de trabalho flexíveis que se adaptem à sua situação como mãe solo. Isso pode incluir horários flexíveis, trabalho remoto ou até mesmo considerar opções de trabalho autônomo ou empreendedorismo, que oferecem maior controle sobre sua agenda.

Encontrar um equilíbrio entre trabalho e criação dos filhos é um processo contínuo e que pode exigir ajustes ao longo do tempo. Seja flexível consigo mesma e esteja disposta a fazer alterações conforme necessário. O mais importante é buscar um equilíbrio que funcione para você e sua família.

7- Escolha relacionamentos saudáveis

Às vezes, mães solo podem enfrentar discriminação ou resistência ao buscar um novo relacionamento. É importante lembrar que você merece um relacionamento saudável e respeitoso. Priorize parceiros que valorizem sua identidade como mãe e que apoiem seu papel e responsabilidades.

Vale lembrar que é necessário um tempo de relacionamento, para só então ir introduzindo gradualmente o novo relacionamento aos seus filhos. É importante apresentar seu novo parceiro aos seus filhos de maneira gradual e respeitar o tempo necessário para que eles se ajustem à nova situação.

Não é necessário perfeição para ser uma boa mãe. Falo para as mães solo, e para todas mães, devemos sim oferecer um ambiente amoroso, seguro e estável para nossos filhos, porém, sem nos sobrecarregar com a pressão de ser perfeita.

Mãe é resiliência, é perseverança, é exemplo de força e determinação, é colo, acolhimento, é superação, mas é fraqueza e erro também. Mãe é ser provedora, cuidadora, professora, amiga, enfermeira, tudo em um único dia. Mas acima de tudo é fazer tudo isso com um amor inabalável e incondicional.

Feliz dia das Mães.

*O texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora